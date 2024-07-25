Общество всколыхнула новость, что 46,1% украинцев не считают, что быть уклоняющимся — стыдно. При этом еще 24,8% сомневаются

Тем, кто не глубоко в теме войны, кажется, что это очень новая позиция. Однако цифры говорят обратное. В марте 2024 г. Украинский ветеранский фонд, вместе с социологической группой Рейтинг, провел опрос "Образ ветерана в украинском обществе". На вопрос: "Допускаете ли вы, что сами можете стать ветераном в будущем?" — 53% украинцев сказали, что не допускают, что могут стать ветеранами, 6% сомневаются и 41% ответили утвердительно.

По моим личным ощущениям, не существует никакого общественного договора между гражданскими и ветеранами: мы вам оборону, вы нам поддержку. У меня опыт боевых действий, и потеряла на войне мужчину в 2014 году. Присоединившись в 2014 году к Силам обороны, а затем получив травму и вернувшись к гражданской жизни, видела, как изменяются настроения людей относительно участников АТО или членов семей погибших, как меняется отношение лично ко мне и моим собратьям и сестрам. Между 2014 и 2015 годами была пропасть. Сейчас мы проходим то же, но немного растянуто во времени и в большем масштабе.

Общественный договор о будущем Украины, который наступит по завершении войны, формируется именно сейчас. Мы сейчас делим пирог будущих социальных благ между разными слоями населения, именно сейчас перекраивается законодательство в разных областях. Некоторые называют работу Парламента "бешеным принтером", однако именно сейчас подаются законопроекты, вносятся правки и в целом формируется законодательная база, которая будет поддерживать нынешний общественный консенсус.

А общественный консенсус направлен на то, что ветераны должны отойти тихонько в сторону и не раздражать присутствием в любой из сфер. Хотя нет, нам снисходительно отводят роль людей проблемных, неуравновешенных, которые в гражданской жизни должны раствориться где-нибудь в абсолютно маргинальных пластах общества.

Сейчас, пока продолжается активная фаза, люди еще кое-как мирятся со всем, что предлагает государство нашим защитникам и защитницам. Однако дальше начнутся разговоры о справедливости распределения, на что идут налоги и почему они тратятся именно на ветеранов.

На сегодняшний день в Украинском ветеранском фонде работают Горячая линия кризисной поддержки для ветеранов и их семей, а также безвозмездные юридические консультации. Наши специалисты каждый день получают и прорабатывают около сотни обращений. И регулярные обвинения в том, что государство не выполняет обязательств. Если копнуть глубже, оказывается, что обращаясь за определенной услугой, ветеран общается в разных инстанциях с людьми, которые на местах не выполняют свои обязанности.

Почему-то становится сложно чиновникам рассказать ветерану о его правах и возможностях, объяснить, как собрать какой-то пакет документов. Быть просто вежливым человеком в конце концов. Однако, когда смотрю в цифры опросов, понимаю, откуда такое безумное количество тех, кто не хочет переходить в группу ветеранов. Они ведь знают, что поменяют свою жизнь на ничто.

Мы, команда Украинского ветеранского фонда, будем продолжать защищать права ветеранов и оказывать всемерную поддержку. Наша миссия – создать такие условия, чтобы каждый ветеран и каждая ветеранка получали заслуженное уважение, поддержку и помощь. Мы стремимся к тому, чтобы ветераны чувствовали себя частью общества, которое они защищали, и чтобы их права были гарантированы и защищены на всех уровнях. Мы ведь все и есть государство.

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