Общественный союз "Виноградари и виноделы Закарпатья" уже много лет заботится о качестве и уникальности местного напитка. Теперь географическое указание "Закарпатье/Закарпатское вино" будут носить белые, розовые и красные вина, произведенные на территории Береговского, Ужгородского, Хустского и Мукачевского районов Закарпатской области.

Украинская и европейская системы ГУ

Географическое указание (ГУ) – это наименование места, идентифицирующего товар, который происходит с определенной территории и имеет особое качество, репутацию или другие характеристики, обусловленные главным образом этим происхождением. Более того, хотя бы один из этапов производства, изготовления, добычи, переработки и/или приготовления этого товара должен происходить на определенной территории.

Здесь сразу буду сравнивать нашу терминологию ГУ и подобных наименований со словарем в аналогичной системе ЕС. К примеру, традиционные гарантированные особенности (Traditional speciality guaranteed, TSG) не связаны с конкретным географическим происхождением и свидетельствуют о том, что продукция изготовлена с использованием традиционных методов и рецептов. В то же время в Европейском Союзе существуют и специальные отметки для горных и островных продуктов – то есть тех, что произведены в самых отдаленных регионах со сложными природными условиями.

Предоставление ГО в Европе зависит от категории товаров. Статус географического указания (Geographical Indication, GI) могут получить спиртные напитки, в то время как защищенные географические указания (Protected Geographical Indication, PGI) предусмотрены для пищевых продуктов, вин и ремесленных и промышленных изделий, а защищенные названия места происхождения (Protected Designation of Origin, PDO) – для пищевых продуктов и вин. К товару, обозначенному PGI, требования несколько проще – в отдельном регионе должен проходить хотя бы один из этапов его производства; одновременно сертификация PDO является гарантией того, что товар производится полностью в пределах конкретной территории и из локальных ингредиентов.

В Законе Украины "О правовой охране географических указаний" также существует подобное различие: географическое указание является аналогом PGI, а название места происхождения товара – PDO. Но в любом случае все разновидности наименований являются подтверждением уникальности продукта, так как он полностью или частично изготовлен с использованием ресурсов, присущих только определенной местности.

Законодательная специфика

В соответствии с положениями Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС мы обязались приблизить национальное законодательство к законодательству ЕС в сфере географических указаний и охранять ГУ, происходящие с территории Европейского Союза.

Количество зарегистрированных и защищенных в ЕС географических указаний постоянно растет и вскоре пересечет отметку в 4000 наименований. Среди них – знаменитые "коньяк", "шампанское", "рокфор", "фета" и "пармезан" – названия, которые ранее активно "одалживали" для своих товаров украинские производители. С начала 2023 года отечественные предприятия уже не имеют права использовать названия сыров и других пищевых продуктов, а с 2026 года аналогичный запрет начнет действовать и для алкогольных напитков.

Можно предположить, что в дальнейшем количество европейских регистраций будет только расти, ведь недавно ЕС обновил Регламент о географических указаниях и таким образом завершил комплексную реформу системы ГО. Среди важных изменений – имплементация единой законодательной базы для регулирования ГУ по разным категориям продуктов, упрощение процедуры регистрации, расширение прав производителей и усиление защиты ГУ, в частности в сети интернет. Страны-члены ЕС в сотрудничестве с EUIPO нарабатывают подходы по применению норм Регламента.

Отмечу, что специалисты нашего IP офиса уже работают над тем, чтобы гармонизировать с этим регулированием нашу нормативно-правовую базу – начиная от дополнения терминологии (к примеру, в украинском законодательстве отсутствуют термины "ремесленное и промышленное изделие", "традиционное", "ГУ для ремесленных и промышленных изделий") и завершая внедрением эффективной системы органов и субъектов мониторинга, сертификации и контроля использования ГУ. Более того, отмечу, что Украина уже может делиться своим опытом регистрации промыслов в качестве ГУ с Европейским Союзом.

Кто на очереди

Первой регистрацией непосредственно ГУ (после имплементации положений Соглашения об ассоциации Украины с ЕС в национальное законодательство) стала "гуцульська овеча бриндзя", получившая свидетельство о регистрации права на использование географического указания в ноябре 2019 года. Далее к ней добавились "гуцульська коров’яча бриндза", "мелітопольська черешня", а позже вина "Шабаг" и "Ялпуг" – эти украинские продукты охраняются как ГУ с квалификацией "защищенное название места происхождения". Статус ГУ также имеют украинские вина "Аша-абаг", "Придунайська Бессарабія" и уже упомянутые "Закарпатські вина". Есть в этом списке и непродовольственные товары, а именно – "Кролевецькі рушники" и "Петриківський розпис".

На очереди – херсонский арбуз, вино и баранина из Фрумушика-Нова и закарпатский мед. Это те продукты, заявки на регистрацию которых уже поданы и находятся на этапе согласования спецификаций. Но список украинских локальных продуктов, имеющих потенциал для получения ГУ, в разы больше. Приведу лишь несколько из них: это конфитюр из лепестков роз "Галицька ружа", фасоль "Стрийський Ясь" и "яворівський пиріг" (являющийся претендентом на регистрацию как традиционная гарантированная особенность). Отмечу, что сложный и длительный процесс предоставления географических указаний сейчас еще больше замедлился из-за полномасштабной войны. Кроме того, до сих пор Украина уделяла мало внимания популяризации географических указаний среди бизнесов. Конечно, процесс изменений уже запущен. И все же стоит проговорить самое интересное: почему ГУ играют столь важную роль в развитии национальной экономики и культуры?

Несомненная польза ГУ

Да, украинский опыт внедрения системы ГУ пока нельзя назвать очень насыщенным. Однако даже в нашем случае уже есть возможность сделать некоторые выводы. И они однозначно свидетельствуют в пользу географических указаний. В частности, поражает пример полонинских хозяйств, производящих "гуцульську овечу бриндзю" и "коров’ячу бриндзу": в 2021 году они создали культурно-туристический маршрут "Гуцульські сирні плаї", который только в течение первых шести месяцев работы посетили почти 6,5 тысячи человек.

Очевидно, что статус ГУ стал решающим фактором, который помог привлечь внимание как к продукции хозяйств, так и к самому маршруту. Но это не единственный результат, ведь не менее существенна и экономическая составляющая. Сертификация названия места происхождения гарантирует высокое качество и подлинность продукции – следовательно, она автоматически создает добавленную стоимость. И если до получения географического указания производители продавали брынзу ниже себестоимости, то стремительный рост спроса после сертификации позволил постепенно поднять цену в пять раз.

Таких примеров будет становиться все больше и больше, поскольку мы равняемся на лучших. Согласно исследованию Европейской комиссии, в 2020 году стоимость сельскохозяйственных пищевых продуктов и напитков с защищенными в ЕС названиями составляла 74,76 млрд евро, а по меньшей мере пятая часть этой суммы была экспортом за пределы Европейского Союза.

Кроме того, исследование показало, что стоимость продукта, защищенного в соответствии с системой географических указаний, в среднем вдвое выше по сравнению с аналогичными товарами без сертификации. Поэтому для европейцев защита собственных ГУ является ключевым аспектом, влияющим на заключение глобальных торговых соглашений – ведь это едва ли не единственный путь к сохранению репутации локальных производителей как соблюдающих высокие стандарты качества. Не следует забывать и о явлении гастронационализма, которое возникает тогда, когда еда становится выражением национальной идентичности. Характерно, что для стран-лидеров по количеству зарегистрированных в ЕС географических указаний (Италии, Франции, Испании, Португалии и Греции) защита своей идентичности в защите пищевых продуктов играет не менее важную роль, чем экономические факторы.

Итак, предлагаю перечислить преимущества распространения системы ГУ. Во-первых, это защита продукции от недобросовестной конкуренции и контрафакта. Во-вторых – повышение ценности местных продуктов и поддержка локальных бизнесов, которые в свою очередь способны вносить вклад в развитие регионов через создание новых рабочих мест, уплату налогов, привлечение инвестиций и популяризацию новых туристических направлений. В-третьих, это сохранение местных традиций и рост осведомленности о них среди широких масс, в частности благодаря значительному количеству публикаций о товарах с ГУ в национальных медиа.

В-четвертых, бережное отношение к местным природным ресурсам, ведь без них невозможно долгосрочное производство. Наконец, это возможность нарастить объемы сбыта локальной продукции не только в Украине, но и за ее пределами – чем больше товаров с гарантией оригинального происхождения мы продаем, тем выше репутация нашего государства как надежного и качественного производителя. Так что без преувеличения скажу, что географические указания – отличный инструмент для построения успешной и развитой страны, которая чтит собственные традиции и выступает достойным конкурентом на мировом рынке.

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