Следует дать инвесторам гарантии неизменности налогового законодательства на период окупаемости инвестиций в сложные проекты, а это до десяти лет

Вы удивитесь, но одна из проблем низкого уровня иностранных инвестиций в Украине до войны – отнюдь не величина ставок налогов.

А нестабильность налогового законодательства, асимметричность применения (когда одни платят, а другие – оптимизируют), субъективная трактовка норм законодательства фискальными органами и высокий уровень транзакционных нагрузок, навешенных на бизнес (от уплаты налогов за работников до мобилизации).

Многие иностранные инвесторы говорят – у вас нестабильная налоговая система, каждый год кто-то придумывает новый проект налогового кодекса и на каждые выборы ваши политики идут с обещанием провести "налоговую реформу и все поменять".

А инвестору требуется горизонт планирования на 5-10 лет, налоговый план является частью общего бизнес-плана и бизнес-модели, особенно при расчете финансовых потоков, на размер которых налоги влияют непосредственно, например, возмещение НДС по капитальным расходам или модель налога на прибыль.

Налоговый кодекс был принят в Украине в 2010 году и вступил в силу в 2011 году.

И с тех пор уже будет 14 лет, как в Украине безуспешно каждый год пытаются протолкнуть ту или иную альтернативу.

О каких инвестициях в таких условиях может идти речь даже без фактора войны?

Поймите меня правильно – я считаю, что налоговая система у нас несовершенна и ее нужно менять.

Но ее нельзя делать памятником личным амбициям.

Тем более что у нас любят только "играть" ставками, но никто не хочет снять с бизнеса транзакционную нагрузку, исключить асимметричность в применении налогов и т.д.

Нужна политическая воля для того, чтобы создать скоординированные усилия по принятию нового налогового кодекса, а затем лет на десять запретить даже упоминать о "налоговой реформе".

Следует дать инвесторам гарантии неизменности налогового законодательства на период окупаемости инвестиций в сложные проекты, а это – от пяти до десяти лет.

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