А основная причина – это налоговая система Украины. Во-первых, когда 75% предпринимателей уклоняются от уплаты налогов, то они же скрывают доходы, а то, что скрыто от государства, автоматически скрывается и от миноритарных акционеров. Инвестиционные фонды, страховые компании, пенсионные фонды и другие институциональные портфельные инвесторы – в одной лодке с нашей налоговой.

Во-вторых, практика формирования фиктивных расходов в обмен на наличные деньги существенно искажает финансовую отчетность перед кредиторами, а более сложные схемы уклонения от уплаты налогов и уменьшения таможенных платежей вообще убивают желание кредитовать крупные проекты в Украине. Иностранные банкиры не раз жаловались на то, что классные и прибыльные компании не могут получить от них финансирование, потому что в группе компаний десяток ООО и две-три сотни ФОП. При таком количестве игроков не единичны сценарии, когда группа заемщиков разбегается, а долги оставляет кредиторам.

Поэтому реформы в финансовом секторе следует начинать именно с налоговой системы. Украине нужна качественная налоговая реформа, которая должна положить конец коррупции в налоговой и остановить работу "частного фискального канала", когда фактическое право собирать налоги передается частным компаниям. Это прямо противоположное направление по отношению к тому, по которому мы пошли, продвигая законопроект 11416.

Увеличение налогового давления в рамках коррумпированной налоговой системы попросту приведет к увеличению объемов коррупции. Поскольку налоговое законодательство не начинает работать мгновенно, то для получения результатов останавливать фискальное безумие нужно уже сегодня, чтобы "послезавтра" получить результат.

К налоговой реформе следует добавить реформу роли государства в экономике и пенсионную реформу. Государство не должно быть медиком, профессором, продавцом газа и т.д. Государство должно быть регулятором. Государство должно следить за тем, чтобы все участники рынка выполняли свои функции без исключений и отвечали по закону. Следует значительно усиливать технологии влияния государства на участников рынка, коррекцию их мотивов и действий. В принципе, такая реформа отвечает европейским стремлениям Украины, поскольку в ЕС как раз достаточно сильны именно технологии государственного регулирования.

Что касается государственной собственности, мы нуждаемся в уменьшении ее объемов и роли государственных компаний в экономике. Нам следует избавиться от государственных банков, оставив только один. За годы независимости Украина потратила средств на поддержку государственных банков больше, чем нам предоставил МВФ кредитов. Этот сегмент банковского рынка превратился в бюджетную черную дыру в долгосрочной перспективе. Думаю, что всем госбанкам следует срочно сделать рыночную прививку, продав 20-30% их акций через иностранные фондовые биржи, чтобы завести в их наблюдательные советы управляющих инвестиционных фондов. Это должно одновременно и принести доход государству, и автоматически снизить риски неэффективного управления и коррупции в самих государственных банках.

В конце концов волна реформ должна завершиться пенсионной реформой, когда граждане, собирающиеся на пенсию, своими вкладами формируют инвестиции, которые дают работу молодежи. В сущности, сейчас это уже вопрос национальной безопасности, поскольку такая модель может обеспечивать воспроизводство населения в долгосрочной перспективе.

Но если такую реформу провести без налоговой реформы, реформы государственных регуляций и нормализации отношений на фондовом рынке и рынке долгового финансирования, то участники финансового рынка просто разворуют средства будущих пенсионеров и все завершится большим пшиком. Так что правильно выстроенный каскад реформ и их простые цели должны быть поставлены на повестку дня в переговорах с нашими партнерами. Внедрение этих реформ нуждается в средствах, усилиях и политической воле. Ответ за государством.

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