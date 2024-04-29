Очередное президентство Трампа может создать огромные риски для иранского руководства, особенно ввиду недавних конфликтов с Израилем, угрозы масштабной войны на Ближнем Востоке и других серьезных внутренних вызовов.

В таких условиях новая администрация Трампа может представлять угрозу для духовенства тремя способами: потенциальный экономический шок, более смелые военные действия против режима и усиление протестных движений.

В 2018 году Трамп вывел США по ядерному соглашению с Ираном, заключенному его предшественником Бараком Обамой, и ввел ужасные санкции против страны в рамках своей кампании "максимального давления" на правительство Ирана.

Тогдашний вице-президент Ирана Эшаг Джахангири назвал следующий год "самым сложным" с момента основания Исламской Республики. Кампания Трампа сократила экспорт нефти из Ирана до исторического минимума – менее 400 000 баррелей в день, значительно сократив нефтедоллары страны, составляющие около 70% государственных доходов. Кроме того, с 2018 по 2020 год национальная валюта Ирана обесценилась более чем на 600%.

После избрания Джо Байдена президентом в 2020 году Ирану удалось увеличить экспорт нефти. Недавно сообщалось , что за первые три месяца 2024 года экспорт нефти из Ирана достиг шестилетнего максимума в около 1,56 миллиона баррелей в день. Республиканцы в США обвиняют администрацию Байдена в том, что она не ввела санкции против Ирана, в то время как Белый дом настаивает на том, что они есть.

Поскольку экономика Ирана все еще ослаблена, потенциальное возвращение Трампа может повлечь за собой новую волну давления. Палата торговли, промышленности, шахт и сельского хозяйства Ирана отметила , например, что возвращение Трампа приведет к тому, что экспорт нефти Ирана "опять пострадает".

Руководитель Исследовательского центра парламента Ирана также подчеркнул текущий дефицит бюджета страны в 3,7 миллиарда долларов США, предупредив, что возвращение Трампа потребует готовности к "усилению санкционного давления и экономическому шоку".

Другой эксперт по экономике, Мортеза Афге, сделал более ужасную ноту, когда предупредил о потенциальном " крахе экономики Ирана" . Из-за более резкой антизападной политики Ирана под руководством президента Эбрагима Раиси и доминирования радикальных фракций в парламенте Афге считает, что Трамп будет еще более решительным усилить свою кампанию "максимального давления" на страну.

Уже есть конкретные признаки такой нервозности – победа Трампа по выдвижению кандидатов от Республиканской партии в начале этого года совпала с падением стоимости иранского риала на 20%.

На фронте безопасности возможное возвращение Трампа напоминает иранскому руководству о значительной потере во время его президентства: в 2020 году во время авиаудара США был убит генерал Касем Сулеймани , бывший командующий силами Кудс Корпуса стражей исламской революции.

Когда его убили, верховный лидер Ирана Али Хаменеи назвал Сулеймани архитектором поддерживаемых Ираном ополченцев на Ближнем Востоке, известных как "ось сопротивления". Хаменеи также сказал, что он "поклоняется Сулеймане" за его достижение с силами "Кудс". Это иллюстрирует глубочайшее влияние удара США на интересы безопасности Ирана.

Недавний израильский авиаудар по иранскому дипломатическому комплексу в столице Сирии в этом месяце также унес жизни семи членов сил "Кудс", в том числе двух генералов. Это привело к беспрецедентной ответной атаке Ирана на Израиль, на которую Трамп ответил, перепостив угрожающий твит от 2018 года.

Он также сказал на митинге: "Сейчас [Израиль] подвергается нападению. Это потому, что мы проявляем большую слабость. […] Этого бы не произошло, будь мы на должности".

Учитывая эту риторику и обострение напряженности с Израилем, потенциальное возвращение Трампа может заставить иранское руководство чувствовать себя еще более уязвимым. Это может, например, привести к усилению военных действий США или Израиля против иранских вооруженных формирований в Ираке и Сирии или потенциально более смелых ударов по самому Ирану.

Еще до недавнего напряжения между Израилем и Ираном Мехди Мохаммади, советник спикера парламента Ирана по стратегическим вопросам, заявил, что национальная безопасность Ирана может столкнуться с "очень тяжелыми" годами во время очередного президентства Трампа, вновь представив перспективу "максимальных угроз" против Тегерана.

В то же время в начале этого года состоялись выборы в парламент Ирана и Ассамблеи экспертов, орган, назначающий верховного лидера. Официальная явка избирателей составила всего 41%. В столице Тегеране явка составила всего 24% , что является самым низким показателем за всю историю Исламской Республики.

Учитывая эти снижения уровня участия избирателей и три крупных общенациональных движения протеста с 2017 года, руководство Ирана находится в разгаре самого серьезного кризиса легитимности в истории Исламской Республики.

Это совпало с избранием в 2021 году сторонника жесткой линии Раиси президентом и выборами, на которых радикальные фракции укрепили свои позиции, получив много мест в новом парламенте. Эти законодатели хотят, чтобы Иран более решительно бросил вызов США и их союзникам и ввел еще более строгие ограничения на внутреннюю жизнь, включая более жесткую интернет-цензуру и соблюдение законов шариата.

Средства массовой информации внутри страны предположили, что рост непопулярных ультраконсервативных политических деятелей может еще больше усугубить общественное недовольство режимом. В таких условиях возможные экономические последствия второго президентства Трампа могут спровоцировать новую волну общенациональных протестов в стране.

И если Трампа выберут, верховному лидеру Ирана на момент вступления в должность будет около 86 лет. Передача властей в Иране во время президентства Трампа может внести еще больше неопределенности в очень критическое время для иранской политики.

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