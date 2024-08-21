Как себя поведет УПЦ МП в те девять месяцев, что закон дает на адаптацию

1. "Состоим в вере". То есть делаем вид, что ничего не произошло. За девять месяцев начинаются судебные процессы и долгая головная боль для всех вовлеченных сторон.

2. Переход к ВЦУ. Кто-то обязательно перейдет, но, вангую, это не будет обвальный переход всех тысяч приходов. Представьте, что вы тридцать лет рассказывали слушателям со сцены, что этот господин – падаль, а потом вам на ту же сцену говорить, что ошибка вышла. Людям такое тяжело.

3. "Снова разрываем отношения с Москвой". Публичное письмо на патриарха Московского – так вот и так, вы нам больше не предстоятель, аравидерчи, в смысле, много лет.

4. "Смена крыши". Извините за нецерковный срок, в церковных терминах "крыша" будет "омофор". Самая интересная схема, которая на самом деле является не 4 пунктом, а скорее пунктом 3.5. Ибо прямо следует из третьего. Окей, с Москвой, они действительно могут разорвать отношения. А дальше как? Существование в качестве непризнанной юрисдикции? Вряд ли.

Есть альтернативные варианты. Так, отдельные приходы на Буковине уже подстилают соломку и готовятся, если что, перейти под омофор Румынской православной церкви. По крайней мере, формально. Румыния ведь у нас не страна-агрессор? Ну и здорово.

Ирония в том, что другие тоже могут. Светское законодательство не запрещает. С каноническим труднее ПЦУ будет очень обижаться, что другие церкви зашли на их каноническую территорию… но ничего сделать не сможет.

Здесь, впрочем, важно, какие церкви. Есть церкви пророссийские, есть нейтральные церкви (Румынская, кстати, еще нейтральная), есть церкви проукраинские (греческие церкви, в первую очередь Вселенский патриархат). С точки зрения того же Вселенского патриархата епископы УПЦ МП – его собственные заблудшие овцы (ибо ослушались пастыря и не пришли на Объединительный собор). Поэтому возможен вариант, при котором часть из епископата УПЦ МП покается и останется в "серой зоне" – Константинополь не будет признавать их какой-либо отдельной структурой, но будет принимать их таинства.

5. "Второй Томос для УПЦ МП". На самом деле вообще не вариант, а вброс от начала до конца. Канонически невозможно, политически самоубийственно – вспоминаю здесь только потому, что ко мне с этим вопросом несколько человек подходило.

Вот такая суммарная сумма. Что я вангую?

За первый вариант говорит тот мощный довод, что всегда проще ничего не делать.. Но надеюсь, так не будет.

Итак, наиболее вероятным – и оптимальным – считаю такую схему. Священноначалие УПЦ МП таки декларирует разрыв отношений с МП. Часть приходов идет в ВТО, основная часть либо пытается отсидеться за декларацией о неподчиненности Москве, либо присоединяется к другим церквям (хорошо, если в статусе отдельных приходов договаривается о сопричастии с Вселенским патриархатом, проблемно – если присоединяется как структурная автономия к какой-то окрестнорусской авто . Наиболее радикально пророссийский борет СБУ, потому что такова его работа.

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