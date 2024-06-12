Во время энергетического кризиса, который усугубился с полномасштабным вторжением, мы решили сосредоточиться на внедрении решений в сфере энергетики

Возобновление энергоснабжения

Например, маленькая Кропивницкая центральная районная больница в Кировоградской области, обслуживающая почти 3 000 пациентов, более половины из которых чрезвычайно уязвимы — инвалиды или пожилые люди, — не имеет альтернативных источников питания во время отключений электроэнергии. Поэтому в начале февраля 2024 года мы вместе с партнерами доставили в эту больницу 5 ECOFLOW, чтобы больница имела возможность поддерживать жизненно важные показатели пациентов и оставаться на связи. Также в этот же период мы передали четыре больших генератора разной мощности — от 7,5 кВт до 20 кВт — в Черноморскую общину, чтобы даже во время обстрелов важные инфраструктурные объекты имели воду, электроэнергию и полную коммуникационную способностью.

Возобновляемая энергия для несокрушимых общин

Сосредотачиваясь на солнечной энергии, которая является хорошим вариантом независимого источника возобновляемой энергии, мы хотели заложить фундамент для автономных общин, чтобы они смогли развиваться, несмотря на энергетический кризис.

Этот пилотный проект мы начали со школы, расположенной в Чернигове. В течение целого месяца под оккупацией школа была жизненно важным пристанищем для жителей. После освобождения города школа возобновила свою работу по назначению, однако постоянные перебои с электроснабжением нарушали учебный процесс. Чтобы у школы была возможность работать при отключениях электроэнергии, обеспечивая непрерывность работы по восстановлению централизованного электроснабжения, мы установили альтернативное решение с использованием солнечных панелей и всего необходимого оборудования. Поскольку инициатива получила не только хорошие результаты, но и положительный отклик, было решено распространять ее на другие общины в Украине.

Проект "Чистая вода" для Николаева

Ситуация с питьевой водой в Николаевской области одна из самых тяжелых в стране, поскольку уровень загрязнения значительно превышает норму. Следовательно, на фоне острой нехватки питьевой воды, вызванной постоянными обстрелами российскими войсками критически важных объектов гражданской инфраструктуры, 15 сентября 2023 года в Николаеве открыли мобильную станцию бесплатного водоснабжения для местных жителей. Для этого в районе была построена скважина и целая система фильтров. Вода извлеченная из скважин тщательно фильтруется с помощью израильского оборудования Arkadia Water Treatment, которое сохраняет ее природную структуру и полезные микроэлементы.

К реализации проекта "Чистая вода" мы привлекли завод по очистке воды "JEWROPE" и получили поддержку израильского волонтера Евгения Неймера.

Создание Пунктов несокрушимости

Ситуация в Украине постоянно меняется, поэтому, чтобы оставаться эффективными, мы должны максимально быстро реагировать на новые обстоятельства. Например, с октября 2023 года по апрель 2024-го мы совместно с Фондом Говарда Г. Баффетта и Укрзалізницею создали 111 Пунктов несокрушимости: 96 на железнодорожных станциях по всей Украине и 15 в помещениях других партнеров Nova Ukraine. Благодаря быстрой организации более 1,3 миллиона человек смогли в критический момент воспользоваться услугами этих пунктов.

При военных реалиях всегда не хватает времени и ресурсов. Мы принимаем эту реальность и соблюдаем плотные графики и эффективно используем ограниченные ресурсы, особенно когда это касается наших инфраструктурных проектов. Несмотря на непрерывные российские авиаудары, целенаправленно атакующие критическую инфраструктуру в разных регионах, мы продолжаем находить ресурсы. В Николаеве, Чернигове, Кропивницком и других общинах мы сосредотачиваем внимание на людях: на гражданских и наших волонтерах, в координации с местными властями.

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