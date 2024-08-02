Ситуация резко ухудшилась с марта 2024 после волны российских атак на украинские электростанции, которые опустошили тепловые мощности страны.

Представители украинской энергетики считают, что в предстоящий зимний сезон пик спроса может превысить восемнадцать гигаватт, а среднее потребление, вероятно, будет колебаться около пятнадцати гигаватт. Однако осталась мощность чуть больше десяти гигаватт. Если не удастся обеспечить новые значительные источники, украинцам придется столкнуться с длительными отключениями света в условиях минусовых температур. Это может привести к гуманитарной катастрофе и создать новые волны беженцев, бегущих в ЕС.

Забегая вперед, можно сказать, что ничем нельзя заменить столь необходимую противовоздушную оборону, чтобы защитить остатки энергетических мощностей Украины. Однако дополнительные шаги со стороны украинских властей и партнеров Киева могут помочь подготовить страну к предстоящему зимнему сезону.

В отчете от июля 2024 г., финансируемом Федеральным министерством образования и исследований Германии, определен ряд краткосрочных мер, которые можно было бы быстро принять, чтобы по крайней мере частично покрыть текущие недостатки. Быстрый ремонт тепловых и гидростанций вместе с развертыванием небольших газовых турбин и солнечных панелей может обеспечить приблизительно 3,4 ГВт дополнительную мощность до того, как температура начнет падать. Пожертвования запасного оборудования также абсолютно жизненно важны, тогда как Украина должна активизировать работу с партнерами по созданию запасов компонентов для восстановления генерирующих мощностей.

Одна из наиболее перспективных инициатив предполагает увеличение трансграничной пропускной способности с соседними странами ЕС, действующими под эгидой Европейской сети операторов систем передачи электроэнергии (ENTSO-E). Украина синхронизировалась с сетью ENTSO-E в марте 2022 года. Киев значительно увеличил трансграничную пропускную способность, но все еще есть возможности для дальнейшего расширения пропускной способности соединения примерно на 0,3 ГВт перед предстоящим зимним сезоном.

Однако это может быть легче сказать, чем сделать. Венгрия и Словакия являются ключевыми экспортерами электроэнергии в Украину, но сейчас угрожают сократить поставки после того, как Киев ввел частичный запрет на транзит российской нефти на НПЗ в двух странах ЕС. Будапешт и Братислава долгое время получали выгоду от импорта дешевых российских энергоресурсов и сталкивались с обвинениями в действиях в интересах Кремля, блокируя финансовую и военную поддержку Украины со стороны ЕС. Теперь обе страны могут взорвать усилия по увеличению экспорта энергоресурсов в Украину.

Хотя никаких перебоев в поставках электроэнергии из ЕС в Украину еще не было, очевидно, что в интересах Киева избегать разногласий, где это возможно, и искать углубленное энергетическое партнерство с европейскими соседями страны. Более тесное сотрудничество со Словакией и Румынией может принести значительные дивиденды. Последние исследования показали, что пропускную способность можно увеличить более чем вдвое до пяти гигаватт. Это могло бы обеспечить большую энергетическую безопасность, создать рабочие места и привлечь значительные инвестиции.

В случае завершения, один существующий проект линии электропередач, соединяющий Словакию и Украину, может обеспечить дополнительную мощность в один гигаватт, достаточной для обеспечения миллиона потребителей. Работы на этой линии начались в 2013 году и на семьдесят процентов завершены с украинской стороны, но ничего еще не сделано со словацкой стороны. Подобным образом предложенная линия электропередач, соединяющая украинскую Южноукраинскую атомную электростанцию с Румынией, не только принесет дополнительный один гигаватт пропускной способности, но и потенциально может положить конец зависимости соседней Молдовы от электроэнергии, производимой в контролируемом Кремлем анклаве Приднестровья.

Несмотря на многочисленные преимущества, предлагаемые этими проектами, пока правительства Румынии и Словакии не желают брать на себя обязательства. Эта нехватка политического сотрудничества может способствовать гуманитарному кризису в Украине в течение следующих зимних месяцев, который может перекинуться на соседние страны. Обратный отсчет к холодному времени уже идет, времени терять нельзя. Помочь Украине сохранить свет должно быть приоритетом для всей Европы.

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