1. Дерегулирование.

В прошлом году межведомственная рабочая группа (МРГ) осуществила ревизию разрешительных документов, издаваемых различными министерствами и ведомствами. Выяснилось, что из более чем 1,3 тысячи регуляторных инструментов – 456 можно вообще отменить, а еще 584 – оптимизировать. Однако практическая реализация предложений МРГ идет очень медленно, а каждый месяц пролонгации действия того или иного инструмента – это потенциальный источник для злоупотреблений и коррупции.

Поэтому это дело нужно быстро довести до конца, а сразу после этого – запустить вместе с бизнес-сообществом еще одну итерацию пересмотра, отмены и оптимизации разрешительных инструментов и процедур, которые решили оставить после первого этапа дерегуляции. Убежден – там можно еще кое-что отменить и оптимизировать.

2. Диджитализация.

Те разрешительно-регуляторные инструменты, которые целесообразно оставить, – должны быть оцифрованы и настроены на четкие и однозначные требования-критерии к заявителям, которые нельзя будет толковать в одних случаях – так, а в других аналогичных – противоположно. Относительно 90%+ заявлений решения должны приниматься и оформляться автоматически: "требования соблюдены – есть разрешение"/ "требования не соблюдены – аргументированный отказ с указанием причин". Человеческий фактор нужно максимально убирать, электронные системы взятки не берут.

3. Приватизация значительной части государственных активов (кроме небольшого количества хозяйствующих субъектов, которые действительно имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства).

Сегодня неоправданно большое количество объектов государственной собственности – источник питания и кормовая база коррупции. В данном конкретном кейсе: если бы предприятия в Донецкой области, а также из Львовско-Волынского угольного бассейна были не государственными, а частными, то они бы сами между собой решали вопросы оборудования в рамках коммерческих отношений, без необходимости похода в министерство с пачками денег.

4. Серьезное сокращение государственного аппарата.

Обеими руками поддерживаю требование профессиональных ассоциаций и бизнесов, которое неоднократно слышал во время многочисленных встреч в последние недели в процессе работы над правительственными налоговыми инициативами. И дело даже не в том, что это даст определенную экономию бюджетных средств (она на самом деле будет очень незначительной по сравнению с нашими военными потребностями), а в необходимости построить компактную и эффективную систему органов государственного управления, у которой не будет ни свободного времени, ни благоприятных возможностей для коррупции, взяточничества или других проявлений недостойного поведения.

Полностью поддерживаю высказанную ранее инициативу премьер-министра сократить на треть численность министерств (помню, что в рамках Плана обновления Украины еще два года назад вице-премьер-министр Михаил Федоров предлагал вообще систему из 10-12 министерств). Убежден, что количество других центральных органов исполнительной власти можно сократить на 40-50%. А с этим – существенно уменьшить численность государственных служащих, предложив на государственной службе достойную оплату труда, но одновременно и существенно усиленные требования к профессиональности и добропорядочности.

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