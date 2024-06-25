Мол, требования, выписанные в действующей редакции Закона Украины "Об оценке влияния на окружающую среду" слишком строги, а сама оценка требует много времени. Это приводит к потере качества древесины и, как следствие, потере доходов бюджетов всех уровней. Авторы и лоббисты данного Законопроекта 9516 особо подчеркивают, что предлагаемые изменения соответствуют европейским нормам. Но так ли это?

Первое, чего абсолютно не учитывает законопроект, это требования по охране поселений в соответствии с Директивой 92/43/ЕЭС об охране природных сред обитания и дикой флоры и фауны на выполнение так называемой Бернской конвенции. Большая часть лесов, особенно старовозрастных, до сих пор никак не охраняются, а именно они и являются этими поселками в лесных экосистемах. И, собственно, они имеют большие шансы стать жертвой рубок в текущей редакции 9516.

Украина должна ввести необходимые изменения еще в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом с дедлайном до 01.09.2021 года. Частично вопрос охраны поселков должна взять на себя так называемая Изумрудная сеть (будущая NATURA 2000 для стран ЕС), которая определяет эти поселки на европейском уровне для каждой из стран. Однако законопроект о Изумрудной сети тоже лежит в Верховной Раде. Кроме того, согласно Европейской лесной стратегии до 2030 года государства-члены ЕС должны взять под охрану все древние леса. И Украине тоже не избежать этого пути.

Также важно упомянуть Директиву 2011/92/ЕС , которая, по сути, и является причиной появления ЗУ "Об оценках влияния на окружающую среду". В ней указано, что "государства-члены должны принять все меры, необходимые для обеспечения того, чтобы до предоставления разрешения на реализацию, проекты, которые могут оказать значительное влияние на окружающую среду, учитывая, между прочим, их характер, размер или расположение, подпадали под действие требования получения разрешения на реализацию и подлежат оценке на предмет их влияния на окружающую среду".

В части второй статьи 4 указывается, что для проектов, указанных в Приложении II Директивы 2011/92/ЕС, государства-члены должны определить, подлежит ли проект оценке в соответствии со статьями 5–10 Директивы. Государства-члены определяют это посредством: a) экспертизы в индивидуальном порядке; или b) пороговые значения или критерии, установленные соответствующим государством-членом. Государства-члены могут решить применять обе процедуры, указанные в пунктах a) и b). То есть определение порогового значения в виде 1 га для сплошных санитарных рубок соответствует настоящей Директиве.

Да, действительно, можно согласиться, что требования гораздо строже, чем для некоторых стран. Но следует напомнить, что в Украине нет других превентивных методов контроля. Госэкоинспекция не работает, оперативно реагировать на какие-либо нарушения нет возможности. Остановить действие лесорубного билета можно только через суд. Но если даже остановят, если ответственность и наступит, а выявленные нарушения (в нашем случае судебное разбирательство длилось целых 8 месяцев), лес это не вернет.

Ну и не забывайте о Регламенте ЕС по борьбе с обезлесением (EUDR) , который вступит в силу 1 января 2025 года и призван предотвращать дальнейшее обезлесивание и деградацию лесов, в том числе в результате заготовки древесины. Если такая продукция, конечно, планирует оказаться на полках ЕС. Наибольший вызов состоит в том, что мы имеем полное несоответствие наших терминов к международным, используемым в этом документе, в контексте, например, что такое лес, что такое плантационный лес, а что такое лесные культуры, леса природного происхождения и т.д.

EUDR говорит о том, что если будет произведена рубка в древнем природном лесу, а на его месте будут созданы лесные культуры (фактически, лес искусственного происхождения), то такая древесина, если и окажется в ЕС, в результате любой сплошной рубки, в в том числе санитарной, приведет лишь к очередному скандалу и потере репутации Украины как ненадежного поставщика.

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