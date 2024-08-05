Как Россия продолжает вредить Олимпиаде
Саймон Чедвик
профессор геополитической экономики, бизнес-школа SKEMA
Хотя никто не пострадал и не погиб, такие нападения подрывают общественное доверие, наносят экономический и социальный ущерб людям и являются явной попыткой запятнать имидж Франции.
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