Исключение России привело к предположениям, что ее агенты могли быть ответственными за серию железнодорожных диверсий в день открытия Игр

Хотя никто не пострадал и не погиб, такие нападения подрывают общественное доверие, наносят экономический и социальный ущерб людям и являются явной попыткой запятнать имидж Франции.

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