Как сделать так, чтобы мужчины не скрывались от повесток

Чего я (и, вероятно, не только я) хотел бы услышать от власти? Четкой позиции по мобилизации. Ибо в последнее время вокруг этого вопроса происходит такая концентрация ментальной энергии общества, что нужно срочно что-то с этим делать. Нечеткая позиция власти является бедой для всех нас, потому что столь заряженное общество должно получить четкий план действий. Иначе мы теряем самое главное – время, а еще и энергию, репутацию и подыгрываем тем людям, которые пытаются откосить каждый день.

Первое, что власть должна донести до каждого гражданина – эта война не обойдет никого. Я очень боялся и не хотел, чтобы эта война превратилась в АТО, когда есть гражданское общество, а есть АТОшники. То есть, две разные категории людей, живущих в разных мирах. Пока этого не случилось, но каждый месяц неопределенности толкает гражданских мужчин к мысли "надо как-то потянуть время, может, и пронесет". Я за то, чтобы сразу сказать всем – нет, никого не пронесет.

Почему я так говорю? Потому что в Украине до войны было 37 миллионов человек, из них мужчин с 25 до 55 лет – ~8 млн. Численность вооруженных сил Украины в 2023 – ~1 млн человек. Понимаем, что эти цифры очень ориентировочные, но это не важно. Важно то, что резерв мужчин есть. Если сосчитать грубо, то можно менять текущих мобилизованных через год и повторно очередь придет где-то через 7 лет.

Большинство мобилизованных в 2022 году мужчин не имели ничего общего с армией до полномасштабной войны. Поэтому отмазки "я не умею" не принимаются, потому что никто не умел и всему можно научиться. "Я более важен на экономическом фронте" – такая же отмазка, потому что многие владельцы бизнесов, руководители, специалисты уже 1,5 года служат. Не следует думать, что в армии служат только безработные. Меня мобилизовали через три дня после того, как Portmone собрали около 470 млн грн на Армию. Так что бизнес не является отмазкой.

Но то, как сейчас происходит мобилизация – это ужас. Хватают людей на улицах и везут в ТЦК, выписывают повестки на блокпостах, совершают рейды по небольшим населенным пунктам для выполнения плана. Все это приводит к ложному представлению, что человеку просто не повезло. Да нельзя делать, это опасная стратегия.

Какие, по моему мнению, должны быть следующие шаги на уровне государства:

Просмотреть и обновить военную доктрину. Перевести страну с постсоветской ментальности "деды воевали" на актуальную сейчас "каждый по-своему есть на войне".

В этой доктрине прописать новые актуальные принципы учета военных, принципы закрепления за воинскими частями, обучение, сроки службы, правила получения и хранения оружия (дома после демобилизации) и т.д.

Обновить критерии освобождения от мобилизации с учетом того, что каждый должен будет отслужить.

Предложить разные варианты прохождения службы. Не обязательно все мобилизованные окажутся на передовой. Возможно, нужно пересмотреть военные специальности.

Дать возможность выбора времени мобилизации, вида службы, чтобы человек имел возможность отслужить без лишних сюрпризов.

Понятно, что война это период, в который невозможно предсказать все. И будут вещи, когда что-нибудь пойдет не с планом. Но это не должно приводить к мнению, что план не нужен.

Вы скажете, что это невозможно сделать, но я так не считаю. У нас есть нереально крутой пример – "Действие".

Как сделать так, чтобы мужчины не скрывались?

Во-первых, хорошо продумать и зафиксировать правила. Чтобы не случилось так, что сначала правила одни, а потом совсем другие. Есть опыт с набором в ТРО, которым обещали одно, а затем "передумали". Так не сработает, поэтому правила должны быть тщательно проработаны.

Сделать мотивацию пройти службу как можно быстрее. К примеру, после прохождения службы, мужчины могут без ограничений уезжать за границу. Либо же давать льготы на беспошлинный ввоз авто в течение года после службы, либо льготный кредит на покупку жилья.

Также можно сделать разные сроки службы – чем более поздний период выбирает человек, тем больше месяцев придется отслужить. Например, если выбрать условный 2024 год, то мобилизация будет на 8 месяцев, а если условный 2030 – на 2 года. Также срок службы может зависеть от рода войск и даже конкретной части. Служба в тыловых подразделениях может быть в несколько раз длиннее, чем в штурмовых бригадах.

Дать возможность выбирать конкретную воинскую часть. Это улучшит ситуации со слажкой, а также позволит лучшим командирам получать больше желающих. У нас и сейчас есть хорошие примеры подразделений, куда стоит очередь из желающих.

Дать возможность планировать мобилизацию ключевых сотрудников, сделать внутри компании план мобилизации ключевых людей поочередно, а не всех одновременно.

Дать ограниченно подходящим мужчинам возможность выполнять задачи по обороне Украины не в окопе, а в офисе или на производстве.

Возможны также нестандартные спорные идеи, например, разные уровни налогов для тех, кто уже отслужил и тех, кто еще нет. Или какие-то другие не совсем популярные ограничения.

К чему это должно привести в идеале:

Все поймут, что уйти от службы не удастся и начнут планировать службу.

Мобилизация не будет похожа на охоту за неудачниками, а превратится в плановый процесс, когда у будущего военнослужащего будет время на подготовку, сможет решить гражданские вопросы, организовать работу бизнесов и заранее позаботиться о родных. А ТЦК будет заранее знать, когда и кого ждать.

Те, кто сейчас служит, получат на горизонте возможность демобилизоваться.

Вырастет спрос на обучение рейтинговым военным специальностям. На правильные должности в воинских частях будут попадать не оказавшиеся под рукой, а более подходящие люди. Не будет стандартного армейского прикола "научи мне вот этого солдата до завтра на оператора дрона".

После этого у нас будет боеспособная армия (швейцарского или израильского типа), численностью до 8 млн человек, которая способна собраться в течение 2-3 дней в своих конкретных воинских частях с конкретными командирами и слаженными подразделениями.

Конечно, это только идеи, а не детально проработанный план, но это демонстрация того, что ничего не делать – больше зло. А вот если сделать что-нибудь подобное, то не будет смысла скрываться от повестки. Ибо в любом месте, как при наводнении, вас просто проверят в Действии и убедятся, что вы либо уже отслужили, либо зарегистрировались на службу на определенный период и этот период еще не наступил.

Возможно, я идеалист, но война затягивается, поэтому в любом случае вопрос мобилизации нужно решать, равно как и вопрос демобилизации первой волны защитников.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.