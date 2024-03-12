Международные табачные компании, не ушедшие с рынка России, продолжают работать в Украине да еще и сверхприбыльно

Общеизвестно, что крупнейшими операторами украинского табачного рынка являются четыре иностранных корпорации: "Филипп Моррис Украина", "Бритиш Американ Тобакко Украина", "Джей Ти Интернешнл Украина", "Империал Тобакко Продакшн Украина". Лидером среди них выступает Филипп Моррис Украина, входящая в структуру американской транснациональной корпорации Philip Morris International. Им принадлежат бренды: Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next, HEETS (табачные стики для IQOS).

Особенностью Philip Morris, как и некоторых других табачных транснационалов, является их присутствие на рынке России, несмотря на два года полномасштабной войны против Украины. В 2022 году Philip Morris заявил о намерении продать свой русский бизнес, чтобы сохранить свою репутацию. Однако все "попытки" продать российский бизнес вроде бы не увенчались успехом, и корпорация до сих пор остается одним из крупнейших налогоплательщиков в российский бюджет.

В России Philip Morris International представлена двумя аффилированными компаниями: фабриками АО "Филип Моррис Ижора" в Ленинградской области и филиалом АО "Филип Моррис Ижора" "Филип Моррис Ижора Кубань" в Краснодаре, а также организацией ООО "Филип Моррис Сейлз энд Маркетинг" примерно в 100 городах России.

Доля рынка торговых марок "Филипп Моррис Интернешнл" в России составила более 30% в 2019-2023 годах. В настоящее время совокупный объем инвестиций Philip Morris International в России превысил 2 млрд. долларов США. Да, компания является одним из крупнейших налогоплательщиков в российский бюджет, за счет которого затем удерживается и финансируется российская армия.

В августе 2023 года НАПК внесло две международные табачные компании "Philip Morris International" и "Japan Tobacco International" в перечень международных спонсоров войны.

Но здесь есть одно "но". Якобы после этого решения должны быть введены санкции и работа компании в Украине затруднена. Однако нет.

Philip Morris продолжает успешно зарабатывать в Украине. И не просто зарабатывает, а делает сверхприбыли. Дело в том, что в Украине есть монополист по продаже сигарет премиум класса от Philip Morris – компания "Тедис". Раньше она называлась "Мегаполис Украина". Еще в 2010 году, при Януковиче, эта компания стала монополистом по дистрибьюции премиум сигарет. Расследователи связывают эту компанию не только с окружением Януковича, но и с российским оружейным производителем Игорем Кесаевым. В 2013 году бенефициарными акционерами российского "Мегаполиса" стали "Philip Morris International Inc" и "Japan Tobacco Inc". Они приобрели по 20% акций "Мегаполиса".

И в том же 2013 году правительство Азарова умышленно снизило адвалорную составляющую украинского акцизного налога на табачные изделия с 25% до 12%. Адвалор – переменная составляющая акцизного налога на табачные изделия, определяющая размер налога в зависимости от их цены.

В наших условиях это означает, что адвалор, установленный на уровне 12% (в той же россии адвалорная ставка 16%), применяется только к табачным изделиям, стоимость которых на сегодняшний день составляет 106 грн. и выше пачки. В подавляющем большинстве стран ЕС адвалорные ставки значительно выше и иногда достигают 50%. Иными словами, богатый курильщик, курящий дорогие, премиальные сигареты платит больший налог, чем курильщик социальных сигарет. А у нас уравняли налоги на Приму и Мальборо.

Разница в том, что Прима отечественного производства и не работает в России, а производитель бренда Мальборо Philip Morris до сих пор финансирует российскую армию, которая убивает украинцев.

За 11 лет Украина потеряла более 100 млрд грн, которые могли быть направлены на укрепление обороны нашего государства.

Что делать? Как максимум ввести ограничения для компаний, которые все еще не ушли из России, как минимум – повысить адвалор для брендов, которые эти компании у нас продают. Почему мы за счет своего бюджета должны финансировать транснационалов, которые к тому же с российским душком?

В Верховной Раде есть соответствующие законопроекты о повышении адвалорной ставки акцизного налога на табачные изделия, однако до их рассмотрения или внесения на голосование так и не дошло. Сопротивление "табачного картеля" и обворовывания украинского бюджета продолжается.

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