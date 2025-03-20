Как спасать от войны водные ресурсы страны

Из-за боевых действий в воды попало более 37 тысяч тонн посторонних предметов, материалов и отходов, а также более 23 тысяч тонн загрязняющих веществ

Война России против Украины нанесла сокрушительный удар водным ресурсам, оставив Крым без воды, разрушив два крупнейших оросительных канала Европы – Северо-Крымский и Главный Каховский.

Подрыв Каховской ГЭС поставил под угрозу жизнь более 700 тысяч человек, оставив без доступа к воде. Загрязнение рек Сейм и Десна, мор рыбы и угроза питьевого водоснабжения ряда населенных пунктов. Разрушение инфраструктуры водоснабжения и водоотвода городов, гидротехнических сооружений, систем орошения и дренажа. Остатки военной техники, боеприпасов, горюче-смазочных материалов в водных ресурсах.

Россия разрушила или повредила более 740 объектов нашей водохозяйственной инфраструктуры. Из-за боевых действий украинские воды попали более 37 тысяч тонн посторонних предметов, материалов и отходов, а также более 23 тысяч тонн загрязняющих веществ. Ущерб от вооруженной агрессии россии водным ресурсам Украины составляет более 93 млрд грн. И это лишь те случаи, которые удалось зафиксировать инспекторам госэкоконтроля. В то же время, по данным Всемирного банка, на послевоенное восстановление водохозяйственной инфраструктуры нужно около 10 млрд. долларов. евро.

Война как никогда заставила задуматься украинцев о ценности воды, которой до этого ошибочно казалось достаточно. Но по уровню ее дефицита Украина занимает 85 место среди 164 стран мира .

Шаг к улучшению

Учитывая наши евроинтеграционные стремления, с 2016 года в Украине начали разрабатывать Планы управления речными бассейнами по европейским стандартам. Такие планы являются ключевыми инструментами имплементации водной рамочной директивы ЕС. Настоящая Директива с 2000 г. является главным законом Европейского Союза по защите вод. Она направлена на обеспечение хорошего состояния водных ресурсов путем уменьшения или избегания загрязнения.

Уже во время полномасштабного вторжения России проекты разработанных в Украине Планов управления речными бассейнами доработали с учетом военных реалий. А в ноябре 2024 года Кабинет Министров Украины утвердил первые шестилетние планы управления речными бассейнами для Днепра, Дона, Днестра, Вислы, Южного Буга, рек Приазовья, Причерноморья, а также Крыма. В декабре, после прохождения трансграничных консультаций, в Украине был одобрен План управления речным бассейном Дуная.

В общей сложности 9 ПУРБов включают в себя 1681 мероприятие. Это и строительство, реконструкция и модернизация очистных сооружений и канализационных сетей, мероприятия по восстановлению водных объектов (ревитализация, улучшение гидроморфологического состояния), смягчение последствий и адаптация к изменению климата, уменьшение засорения, исследование влияния и последствия военных действий, предупреждение диффузного загрязнения и т.д.

Если оценивать в соотношении, то 71% мероприятий приходится на санитарию, 23% – гидроморфологию, 3% на сельское хозяйство и 1% на промышленность и т.д.

Более 50% из общего объема мероприятий предусмотрены для бассейнов Днепра и Дуная.

К примеру, для достижения хорошего экологического состояния вод бассейна Днепра в ПУРБ к 2030 году предусмотрена:

реконструкция очистных сооружений Бортницкой станции аэрации, а также в городах Белая Церковь, Лубны, Чернигов, Кривой Рог, Никополь, Каховка, Сумы, Полтава, Фастов, Пирятин, Днепр, Запорожье.

строительство новых очистных сооружений в Бердичеве, Ровно, Житомире, Борисполе, Черкассах;

восстановление аккумулирующего объема Корсунь-Шевченковского водохранилища;

ревитализация рек Вир, Старый Остер, Сумка, Удай, Ичненька, Тясмин;

тампонаж недействующих артезианских скважин в Херсонской области;

восстановление водно-болотных угодий на территории зоны отчуждения и т.п.

Для бассейна Днестра кроме реконструкции и строительства очистных сооружений предусмотрено восстановление гидроморфологических характеристик и ревитализация ряда рек, восстановление русел и демонтаж плотин, локализация и удаление очагов инвазивных растений в прибрежных защитных полосах и т.д.

Аналогичные мероприятия содержат и другие утвержденные Планы управления речными бассейнами .

Где брать средства

Следует отметить, что Водная директива является одной из самых дорогих для выполнения странами ЕС.

В украинском контексте для реализации всех мер нам нужно около 8 млрд евро.

Однако утвержденные ПУРБы являются ключевыми инструментами привлечения инвестиций для достижения хорошего состояния вод. Прописанные в них мероприятия отвечают приоритетам, по которым осуществляют финансирование европейские фонды и программы.

К примеру, Ukraine Facility предполагает поддержку инвестиций для содействия восстановлению, реконструкции, модернизации и проведению реформ, необходимых для вступления в ЕС.

Такой инструмент, как поддержка страны перед вступлением (Instrument for pre-accession assistance (IPA)), предусматривает экспертную и техническую помощь странам кандидатам, в частности, во внедрении структурных реформ.

Вопросы воды включены в приоритеты всех программ соседства и партнерства Interreg NEXT.

Мероприятия по планам управления речными бассейнами могут финансироваться и в рамках Программы LIFE.

Поэтому достаточно путей для поиска необходимого финансирования.

Более того, поддержка международных партнеров уже усиливает нашу способность. Например, по осуществлению мониторинга вод.

Так, в 2023 году Германия передала Украине современное оборудование для газовой, жидкостной хроматографии и масс-спектрометрии. В настоящее время продолжается освоение новых методов измерений. Это позволит расширить спектр исследований для мониторинга загрязнения в результате военных действий.

В декабре 2024 года через Корейское агентство международного сотрудничества (КОИСА) Украина получила от Правительства Республики Корея три мобильных лаборатории мониторинга качества воды. А лаборатории мониторинга вод Северного региона (г. Вышгород) КОИСА передала уникальный прибор – оптико-эмиссионный спектрофотометр с индуктивно связанной плазмой. Он разрешает в одной пробе определять до 67 химических элементов с высокой точностью.

Цена и ценность водных ресурсов для жизни – несопоставимы. В пересчете на одного человека стоимость мер по достижению хорошего состояния вод в Украине составляет 1448 грн в год. Ценность доступа к качественной воде очень высока. И украинцы понимают это как никто другой, учитывая реалии, в которых мы оказались из-за преступных действий агрессора.

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