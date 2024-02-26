Окно возможностей не будет вечным. После так называемых "выборов" ничто не помешает россиянам повторить массовую мобилизацию осени 2022-го

К тому времени мы могли бы уже настолько изменить ход войны, что даже указанное пополнение орду не спасло бы – но для этого у нас такое же полумиллионное пополнение должно появиться раньше их.

Оно должно формироваться уже, но вместо него под руководством российской агентуры формируется тотальное сопротивление мобилизации, а гражданские власти (в широком смысле – к сожалению, оппозиция ведут себя не лучше) демонстрируют инфантильность, популизм и импотентность, несовместимые с выживанием страны в большой войне.

Наши защитники и защитницы сделали свой выбор, теперь они просто делают свою тяжелую работу – воюют войну. Армии нечего добавить к этому, она и так выкладывается на максимуме. Выбор за нами, украинским тылом, гражданской частью общества. И очень похоже, что мы делаем ошибочный выбор.

Это касается и главного вопроса – мобилизации людей, и второго по значению – мобилизации экономики и финансов.

Мы до сих пор укладываем тротуары плиточкой, финансируем новые клумбочки с цветочками, обустраиваем парки (например в Краматорске – это не шутка, это статья расходов тамошнего бюджета – 2024), предусматриваем в бюджете столицы 1% (прописью: один процент) расходов на оборону, строим же стеклянный мостик в парке "Наталка", и даже что-то там говорим о метро на Троещину.

Нам понадобилось разбиться о "линию Суровикина", чтобы на десятом году войны понять важность фортификации. Мы якобы начали окапываться, но...

Но поскольку копают гражданские строительные компании, делают они это только там, где пока совершенно спокойно, а не там где хотя бы иногда "прилетает". Таким образом, заранее подготовленные вторая и третья линии обороны ждут наших защитников только очень далеко за действующей линией фронта, на "нуле" же приходится окопаться как все это время – лопатами, силами тех же людей, которые одновременно должны отражать вражеские атаки.

Впрочем, не факт, что и в глубоком тылу наши "линии Суровикина" станут реальностью, а не повторят судьбу печально известной "стены Яценюка". Ведь их будут не просто гражданские компании за гражданские бюджеты – их строят по законам мирного времени, через тендеры на "Прозорро", со всеми вытекающими из этого задержками и бюрократическими процедурами, со срывами сроков, многократными переносами конкурсов и т.д.

Итак, подытожим.

Из хорошего: несмотря на "головокружение от успехов" первого года войны и практически упущенный украинским тылом второй год, сверхусилия наших защитников дали свои результаты.

Ничего непоправимого еще не произошло, вражеская армия в далеко не лучшем состоянии, враждебные ресурсы не безграничны.

Мы до сих пор имеем шанс в этом году переломить ход войны в свою пользу и сделать нашу победу пусть и не скорой, но неизбежной.

Из плохого: армия сама по себе, без радикального изменения ситуации в тылу, вряд ли сможет дальше творить чудеса вопреки всему.

Украинский тыл стоит перед выбором: или радикально изменить свое отношение к войне, ментально вернуться в первый год войны, обеспечить армии большое пополнение людьми, а экономику мобилизовать на военные задачи. Или признать, что мы готовы проиграть войну, то есть готовы к российской оккупации (ведь никаких промежуточных вариантов и компромиссов нам орда не будет предлагать, пора оставить подобные иллюзии).

То, что я наблюдаю последние месяцы, как от гражданских властей, так и среди "простых граждан", гораздо более похоже на второй вариант. Однако опять же – опомниться еще не поздно.

Думаю, точка бифуркации, когда наш с вами выбор станет окончательным и необратимым, очень скоро.

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