Украина может стать ключевым инструментом реализации плана Марио Драги. И в то же время ускорить интеграцию в ЕС

Марио Драги, бывший функционер ЦБ ЕС, по просьбе Урсулы Фонн дер Ляйн описал критическую ситуацию для будущего ЕС. А потом дал план предложений, но сами они (европейцы), уверенный на 100%, не справятся.

И здесь уже открываются интересные возможности для Украины.

1. Начнём с критических материалов. Здесь Европе без Украины не обойтись.

– Украина имеет запасы 21 редкоземельного элемента из 30, определенных ЕС как критические.

– Литий. Украина считается одним из лидеров по запасам лития в Европе. Оценки свидетельствуют о том, что запасы лития составляют около 500 тысяч тонн.

– Кобальт.

- графит. Украина занимает 5 место в мире по запасам природного графита.

– Тантал и Ниобий.

– Титан. Около 20% мировых запасов Украины входят в топ-10 производителей титана в мире.

– Бериллий. Одно из самых больших месторождений в Европе.

– Марганец. Около 2.3 миллиарда тонн, что составляет около 20% мировых запасов.

– Германий.

– Медь.

– Хром.

У нас есть не только месторождения, но и опыт переработки многих из этих материалов. В частности: титана, марганца и других.

2. Безопасность.

– Украинская армия сегодня самая боеспособная армия Европы.

– Более 1 млн украинцев, прошедших войну, – это колоссальный ресурс для безопасности Европы на аутсорсинг.

– Украинский ВПК точно более мобильный, чем европейский, скорее масштабируется и требует более простых процедур для запуска новых изделий.

– Украинский опыт асимметричных войн, использование беспилотной системы, искусственного интеллекта, современных средств связи и управления боем.

- экспертиза в кибербезопасности.

3. Инновации и технологии.

– В Украине IT сектор развивается самыми быстрыми темпами в Европе.

- огромное количество специалистов с техническим образованием.

- На много более простые регулирующие процедуры для тестирования всего (военные технологии, биоинженерия, фармация и прочее).

– Украина по-прежнему космическая страна, имеющая и технологии, и свои КБ и ракетные двигатели и еще многое.

4. Роботизация и повышение производительности.

– Украина имеет наибольший потенциал повышения производительности труда среди стран ЕС.

– У украинцев уже есть большой опыт создания роботизированных систем.

- Россия своим вторжением сделала самый быстрый в мире процесс деиндустриализации и декарбонизации Украины. Соответственно, мы получили право на продажу экологических квот и возможность строить новые производства, которые здесь будут роботизированы (основная причина – дефицит кадров).

5. Энергетика.

- До вторжения у нас была довольно низкая стоимость электрической энергии. Этот опыт может быть повторен, были бы инвестиции.

– Украина владеет одними из крупнейших месторождений газа в Европе. Чем не инструмент понижения зависимости от США и понижения стоимости энергии для Европы?

Список можно продолжить. Так, Украина может стать ключевым инструментом реализации плана Драги. И в то же время ускорить интеграцию в ЕС.

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net