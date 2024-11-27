По данным социологического исследования Gradus Research и Advanter Group (май 2024 года), 83% молодежи хотят уехать за границу

Поэтому, в случае инертности молодежной политики, уже совсем скоро человеческий капитал станет критической проблемой для страны.

По данным исследования, численность молодежи в украинском обществе сократилась с около 10 миллионов человек в 2022 году до примерно 7 млн по состоянию на 2024 год и по прогнозам может снизиться до 5 млн человек в 2030 году.

В то же время, по данным исследования CEDOS, 76% из уехавших изъявляют желание вернуться домой после завершения войны.

Международный опыт

В Европейском Союзе молодежная политика занимает приоритетное место, поэтому его страны-члены активно работают над решением проблем, с которыми сталкивается молодежь, через комплексный подход, включающий различные программы и инициативы.

Так, для эффективного развития и поддержки молодежной политики была разработана Европейская молодежная стратегия 2019-2027. Стратегия является ключевой инициативой ЕС, направленной на поддержку молодежи, повышение ее активного участия в общественной жизни и обеспечение возможностей для образования, обучения и трудоустройства.

Стратегия включает в себя три основных направления: привлечение, связь и расширение возможностей молодежи. Основная цель европейской стратегии – предоставить молодым людям ресурсы, необходимые для активного участия в обществе. Также стратегия способствует вовлечению молодежи в демократическую жизнь, поддерживает социальную и общественную активность.

Документ также предусматривает содействие мобильности молодежи в рамках ЕС, поддерживает программы обмена и волонтерства. Это помогает молодым людям развивать межкультурное понимание, способствующее созданию единого европейского пространства.

Еще одним документом в сфере молодежной политики является Регламент Европейского парламента, который направлен на содействие профессиональному, образовательному и личностному развитию людей через обучение на протяжении всей жизни.

Еще существует рекомендация Совета ЕС, регламентирующая введение гарантии для молодежи. Этот документ призывает государства-члены обеспечить такие условия, чтобы все молодые люди в возрасте до 25 лет получали качественные предложения работы, продолжение образования, стажировки или обучения в течение четырех месяцев после окончания формального образования или потери работы. В частности, рекомендация предусматривает, что предложения труда должны быть хорошо подобраны в соответствии с потребностями молодежи и соответствовать их квалификации и интересам.

Одним из острых вопросов в Европе по-прежнему остается вопрос трудоустройства и экономической стабильности молодежи. Хотя даже Греция, Испания и Португалия – те страны, которые сейчас являются антилидерами по уровню занятости молодежи в Европе (28,1%; 27,6% и 22,5% соответственно) – показывают тренд к положительным изменениям. Особенно учитывая, что еще десять лет назад, по данным Eurostat, уровень безработицы молодежи в этих странах достигал 55,8%, 54,7% и 35,4% соответственно.

Безусловно, этого удалось достичь благодаря эффективной реализации ряда реформ. В частности из-за реформ рынка труда – гибкость и упрощение трудоустройства, снижение барьеров для трудоустройства и стимулирования работодателей к трудоустройству молодежи через налоговые льготы и субсидии.

Некоторые европейские страны, такие как Польша, Франция, Нидерланды, Ирландия и другие, предлагают особые условия налогообложения заработной платы работников, не достигших 26 лет, в частности это может быть меньший процент налогообложения или освобождение от уплаты социального страхования и т.д.

Куда двигаться Украине

Главной проблемой является недостаточное финансирование молодежных проектов, что требует первого шага со стороны государства – соответствующего финансирования.

Также важна проблема изменения патерналистского подхода к молодежи. Дело в том, что у нас часто молодежь воспринимается как объект политики, а не как ее субъект, имеющий собственное мнение и право. И, соответственно, решения принимаются без учета интересов и потребностей молодежи. Это подчеркивает важность второго шага – вовлечение молодежи в процессы принятия решений в стране.

Также неотложной проблемой является то, что в государственных программах часто не определена их конкретная целевая аудитория. Это приводит к распылению ресурсов и неравномерному развитию разных групп молодежи. В Украине в возрастной категории 14-35 лет сейчас находится более 7 млн человек, что требует более точной сегментации.

Решение этой проблемы возможно путем следующего шага – изменения подхода к сегментации молодежи на возрастные группы для дальнейшего создания специализированных программ и увеличения финансирования и эффективного направления имеющихся ресурсов.

Вместе с тем молодежная политика нуждается в улучшении коммуникаций как в Украине, так и в ЕС. Осведомленность о молодежных программах в Украине на очень низком уровне. По данным исследования, значительная часть молодежи не знает о существовании важных программ и инициатив, которые могли бы способствовать их развитию и самореализации.

Низкий уровень осведомленности о молодежных программах в Украине указывает на следующий шаг – необходимость улучшения государственных коммуникации относительно молодежных политик. Следует разработать эффективные стратегии информирования молодежи о существующих возможностях, программах и инициативах, которые могут способствовать их развитию и активному участию в общественной жизни.

Для этого особенно важно использовать современные цифровые инструменты и платформы. Это позволит привлечь более широкую аудиторию молодых украинцев. Также важны привлечения молодежи к созданию контента и информационных кампаний, учет их мнений и потребностей.

Еще одним важным шагом должно стать налаживание постоянного сотрудничества молодежных организаций с бизнесом и государственными учреждениями по развитию совместных проектов и инициатив. Такое сотрудничество позволит обеспечить молодежи все необходимые ресурсы и поддержку, будет способствовать развитию их навыков и талантов, что в свою очередь укрепит экономику и общество страны в целом.

Колонка создана на базе отчета, подготовленного Advanter Group и Центром социальных изменений и поведенческой экономики в рамках проекта UNICEF "Техническая поддержка центральным правительственным учреждениям по разработке стратегий коммуникации на основе доказательств по изменению социального поведения по ключевым вопросам, связанным с детьми, в рамках плана восстановления"

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