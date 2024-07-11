Брак онлайн – это революционный сервис, позволяющий жениться всего в несколько кликов. Аналогов нет ни в одной стране мира

До того как у Дія появится новый сервис, проходит несколько этапов. Сначала наша команда анализирует, как работает услуга офлайн, какой путь проходит гражданин, чтобы ее получить, какими нормативно-правовыми актами регулируется и т.д. Затем проводим реинжиниринг сервиса – упрощаем все процессы, принимаем нормативно-правовые акты, работаем с экспертами и переходим к процессу разработки, тестирования и запуска.

Сейчас в работе команды Минцифры более 100 услуг на разных этапах готовности. В частности уже начался бета-тест брака онлайн, проходит закрытое тестирование электронного бронирования, стартовал набор на бета-тестирование свидетельств о рождении, браке, разводе и смене имени.

Цифровизация уже стала поп культурой и будет необратимым направлением развития нашего государства. Мы продолжим работать над важными и актуальными сервисами. Далее — пять из них, которые уже скоро будут доступны в Дія.

Брак онлайн

Это революционный сервис, позволяющий заключить брак всего в несколько кликов. Аналогов регистрации брака в приложении нет ни в одной стране мира. Бета-тестировщики услуги уже сейчас могут оценить инновационное решение и пожениться, находясь рядом, в разных городах или даже разных частях мира.

В Дії сервис работает в несколько кликов: будущие молодожены подают заявление в приложении, удостоверяют его Дія.Підписом. После этого в указанную дату подключаются к видеоконференции с регистратором ГРАГС (укр. – ДРАЦС) и проходят привычный ритуал бракосочетания, но в онлайн-формате. Свидетельство о регистрации брака можно заказать доставкой Укрпошти в отделение или курьером. На этапе бета-тестирования в Дії поженились 5 пар, и уже скоро сервис будет доступен для каждого украинца.

Электронное бронирование

Вместе с Минэкономики и Минобороны работаем над электронным бронированием на портале Дія. Сейчас проходит закрытое тестирование сервиса и уже скоро электронное бронирование на портале Дія будет доступно первой категории предприятий — критически важным и тем, которые обеспечивают потребности Сил обороны. В дальнейшем перечень будем расширять.

Цифровизация сервиса устраняет человеческий фактор и ускоряет процесс. Если раньше оформление бронирования могло длиться неделями, то на портале Дія понадобится всего час. А само решение о бронировании будет приниматься не человеком, а через несколько автоматических проверок.

Свидетельства о рождении, браке, разводе, изменении персональных данных

Уже скоро в Дії будут автоматически подтягиваться свидетельства о рождении ваших детей. А впоследствии и ваши свидетельства о браке, расторжении брака и смене имени. Они понадобятся при оформлении на работу, подтверждении смены фамилии или оформлении льгот.

Сейчас в Дії пользователи могут подтянуть свидетельство несовершеннолетнего ребенка, но с новым сервисом будут доступны и свидетельства о рождении даже совершеннолетних детей.

Отображение разрешения на оружие

Уже больше года работает Единый реестр оружия, созданный Министерством внутренних дел. В нем содержится информация о зарегистрированном оружии. Сейчас наша команда совместно с МВД работает над тем, чтобы в приложении Дія отображалась информация, разрешение на оружие и была возможность в несколько кликов заказать выписку из Единого реестра оружия.

Дія.Підпис для юридических лиц

Дія.Підпис — это новый подход к цифровой подписи. Моргнули глазами и подписали документ, авторизовались на сайте или подтвердили покупку билетов на поезд. Бизнесы и госучреждения интегрируют Дія.Підпис, ведь технология значительно упрощает взаимодействие с государством. В целом украинцы воспользовались Дія.Підпис более 40 млн раз.

Следующий шаг – Дія.Підпис для юридических лиц. Это значительно ускорит работу бизнеса, упростит процессы и сделает действия предпринимателей более прозрачными. Правительство уже приняло соответствующее постановление, а наша команда работает над разработкой функционала.

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