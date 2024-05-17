Если смотреть сквозь интересы ведущих мировых актеров, то это немного меньше, чем все

Китай. Ибо слабая и зависимая Россия – идеальный источник для выкачивания из нее ресурсов по заниженным в разы ценам и сбыту некачественной продукции (для качественной китайской продукции США и Европа).

Китай прямо заинтересован в том, чтобы война в Украине длилась как можно дольше, поскольку это гарантирует блокаду России со стороны Запада и Китай остается едва ли не единственным безальтернативным рынком сбыта российского сырья.

Мир в Украине Китаю невыгоден, потому что создает России простор для маневра. А война это пространство сжимает в точку, чем Китай пользуется полной программой. Поэтому Китай будет поддерживать Россию (напрямую и через сателлитов типа Северной Кореи).

Коллективный Запад. Ибо продолжительность обеспечивает расходование военного и экономического потенциала России на войну в Украине, а не на подготовку войны против условных Польши или стран Балтии. У Запада есть возможность относительно быстро, но планово готовиться к войне с Россией, в т.ч. постепенно готовить к этому свое население.

Кроме того, такие страны как США и Норвегия получили большую долю высокомаржинального европейского энергетического рынка. Поэтому коллективный Запад настроен на то, чтобы не дать Украине проиграть, но не больше, и чтобы это длилось долго.

Страны Ближнего Востока, страны т.н. "глобального Юга" и бывшего СССР – кто-то из-за подорожания энергоносителей, кто-то из-за возможности заработать на обходе санкций. Кроме того, они получили возможность лавирования между коллективным Западом и Китаем, что дает политические и экономические бенефиты.

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