На государственной платформе DREAM (цифровая экосистема, обеспечивающая единый цифровой маршрут для всех проектов восстановления) на момент написания этого текста зарегистрировано 3754 проекта на общую сумму 206,2 млрд. грн. Из них 1397 проектов – в кластере Образование. Это строительство укрытий, ремонт помещений и т.д. То есть физическое восстановление учебных заведений. Но именно это мы имеем в виду, когда говорим об образовании в контексте восстановления?

Кейсов и инструментов послевоенного восстановления вроде бы хватает. Но это не книга рецептов. Это, скорее, подборка отчетов почти в режиме реального времени с визуалом в натуральную величину. Поэтому мы можем говорить об опытах восстановления и моделях социального взаимодействия, которые показали свою эффективность, или же наоборот. Исследовать, какие решения при каких условиях сработали лучше или хуже или не сработали вообще. Изучать, какие строительные материалы есть на рынке, и какие новые и интересные технологии сейчас в разработке и могут послужить в проектах восстановления уже или через несколько лет позже. А также понять, какие ценности и идеи, заложенные при восстановлении, помогли обществам преодолеть военное прошлое, а не создать новые проблемы.

Едва ли не первая аналогия, которая приходит на ум, это план Маршала. Его реализация началась в 1948 году (через 3 года после завершения Второй мировой войны!) и продолжалась до 1952 года. План включал собственно материальную помощь (средства, сырье, оборудование для промышленности), интеллектуальную помощь (технологии и управленческие решения), макроэкономическую стабилизацию и либерализацию режима торговли.

Впрочем, по-моему, едва ли не главной составляющей плана было доверие. Результаты его реализации были заметны на протяжении десятилетий. Вывод из истории реализации плана Маршала для Украины — планирование, многоаспектность помощи и понимание общих ценностей (свободы, равенства, приоритета человеческого достоинства), которые защищаются и реализуются в проектах восстановления.

Кейс послевоенной реконструкции Боснии и Герцеговины был признан в целом успешным в краткосрочной перспективе. Но уже через десятилетие стало понятно — потоки финансовой помощи без долгосрочного стратегического видения экономического пути страны могут временно облегчить ситуацию.

В 2001 году был опубликован отчет международной кризисной группы из Балканских стран, и среди проблем был отмечен низкий управленческий потенциал национальных органов. Вывод из истории реализации проектов восстановления в Боснии и Герцеговине – без развития локальных возможностей и в условиях нехватки общих ценностей даже мощные финансовые потоки не разрешат проблемы, а лишь отсрочят их.

Восстановление – это люди. Города – это люди. Восстановление городов – так же люди.

Восстановление в широком смысле – это не возвращение в точку 23 февраля 2022 года. Что следует знать и чему учиться, чтобы не просто build back, а build better или даже build forward? В кого посмотреть? Из какой страны специалистов пригласить и что исследовать внутри Украины? (Ведь давайте же будем честными — ни один иностранный архитектор или планировщик не способен сделать так, чтобы было комфортно украинцам; в конце концов, здесь жить не ему/ей). Как найти ту инновационную украинскость и применить ее к восстановлению?

На ум приходит совет бывшего президента США и Нобелевского лауреата Барака Обамы — "Learn how to get stuff done". Научись решать проблемы. Этот навык – на вес золота, особенно в условиях неопределенности. Ведь наша неопределенность не временная. Это реальность Украины здесь и сейчас, сегодня и завтра.

Нам нужно учить людей решать проблемы и мыслить на разных уровнях, в разных плоскостях от исторической до экономической и управленческой. Именно поэтому в нашей стране крайне необходимы менеджеры городов. Те, которые и смогут реализовывать проекты: искать ресурсы, обеспечивать соблюдение сроков и стандартов качества и вести продуктивный диалог со всеми заинтересованными сторонами.

