1. Министерство является центральным органом исполнительной власти, ответственным за разработку и осуществление государственной политики в определенной сфере. Количество и перечень министерств определяются тем, как разделить обширный список сфер государственной политики между министерствами. Обычно если что-то важно, то создают отдельный пост министра (пример — Минветеранов).

2. Если министерство не занимается разработкой и осуществлением государственной политики, то совершенно неважно, кто его возглавляет.

3. Очень большие министерства работают плохо, ведь это означает, что список сфер государственной политики, за которые они отвечают, слишком велик, и что-то неизбежно выпадает из сферы внимания. Каждый менеджер знает, что не стоит иметь слишком много объектов управления.

4. Слияние и объединение министерств – это плохая практика, потому что она парализует работу на многие месяцы из-за сугубо административно-бюрократических причин. Следует делать это только в исключительных случаях.

5. Как следует из вышеперечисленного, лучше продумать структуру и затем без особой необходимости не трогать. В идеале министерства создаются под сферы политики, а не под людей, которых нужно куда-нибудь поставить или убрать.

6. Всегда желательно иметь во главе министерства министра, а не исполняющего обязанности. И.о. вместо министра ограничивает возможности и эффективность работы, в том числе внешних партнеров. Многолетние и.о. являются плохим признаком, они свидетельствуют о глубоком кадровом кризисе или недоверии со стороны парламента.

7. Вице-премьер по сути является правительственным проектным менеджером наивысшего уровня, координирующим несколько министерств с целью достижения конкретных больших целей (пример: вице-премьер-министр по евроинтеграции). Раздача статусов ВПМ отдельным министрам добавляет им забот, но не особо добавляет возможности.

8. В идеале правительство работает как команда, где министры достигают договоренностей по сложным вопросам. Например, Минэкономики и Минфин всегда будут оппонентами, потому что одно занимается развитием, а другое — расходами.

9. Роль премьер-министра имеет особое значение как дирижера этого оркестра, организатора коллективной работы. Если ключевые решения принимаются в другом месте, правительство не будет работать как команда, с соответствующими последствиями.

10. В идеале правительство опирается на назначенное парламентом и имеет с ним тесный контакт. Отчеты министров, их сотрудничество с профильными парламентскими комитетами, поддержка парламентом правительственных законопроектов – это три кита эффективности этой системы.

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