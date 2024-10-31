Количество обысков бизнеса бьет рекорды – почему на самом деле так активизировалось БЭБ?
Дмитрий Никифоров
член Совета Комитета Ассоциации юристов Украины по уголовному и уголовно-процессуальному праву, адвокат, партнер ЮФ Bargen
За последние месяцы в Украине участились случаи обысков бизнеса, и их исполнителем часто выступает Бюро экономической безопасности (БЭБ). У многих предпринимателей возникает логичный вопрос: почему этот орган вдруг стал настолько активным?
С самого начала существования БЭБ подвергается острой критике. И причины здесь достаточно очевидны: некачественный отбор кадров и отсутствие должной подготовки новых сотрудников. Около 60% работников ранее работали в налоговой милиции, СБУ. Значительная часть работников БЭБ не имеет достаточного опыта для проведения сложных экономических расследований.
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