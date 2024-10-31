За последние месяцы в Украине участились случаи обысков бизнеса, и их исполнителем часто выступает Бюро экономической безопасности (БЭБ). У многих предпринимателей возникает логичный вопрос: почему этот орган вдруг стал настолько активным?

С самого начала существования БЭБ подвергается острой критике. И причины здесь достаточно очевидны: некачественный отбор кадров и отсутствие должной подготовки новых сотрудников. Около 60% работников ранее работали в налоговой милиции, СБУ. Значительная часть работников БЭБ не имеет достаточного опыта для проведения сложных экономических расследований.