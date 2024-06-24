Причин несколько. Во-первых, руководитель региона Меликов сломал (в пользу себе) существующие многие десятилетия коррупционные системы противовесов и договоренностей, которые существовали в регионе, где проживает около двадцати разных национальностей, постоянно конфликтующих друг с другом. Новая система Меликова трещит. Просто линии разлома не так очевидны, как это может показаться на первый взгляд.

Во-вторых, в регионе оказывают огромное влияние запрещенные в России два проповедника-салафита, которых смело можно называть соавторами первых двух беспорядков. Что касается последнего, то, судя по всему, без них тоже не обошлось.

Третий фактор – все местные силовики – местные. И они будут воевать со своими.

Предварительно, можем говорить, что вчерашние выступления организованы даргинцами – вторым по численности народом, не имеющим своего представителя в высшем руководстве республики. Сыграл ли этот фактор какую-то роль, пока говорить сложно.

Во вчерашнем выступлении очень важен четко обозначенный национальный фактор. По сути, кроме нападения на синагогу (едва ли не первый факт в России), для нас важно четко антироссийское выступление с нападением на церковь. В Дагестане россиян меньше 4%, но не можем исключать, что в последнее время их точечно начали ставить на важные должности, вытесняя "нелояльных" местных. В привязке к фактору салафитских проповедей получена гремучая смесь.

Отдельно стоит обратить внимание на то, что выступление состоялось в день марша Пригожина, а место выступления – Дербент. Именно туда Путин поехал после марша Пригожина, и там его очень тепло приветствовали местные жители. Этот факт также наводит на мысль о прежде всего антивластной и антироссийской направленности.

Для нас важно, что традиционная для российской власти линия "во всем вине украинцы" неожиданно наткнулась на сопротивление внутри самого истеблишмента (вождем неожиданно выступил Рогозин).

Отдельно следует подумать, кому может быть выгодна вся эта история в РФ. И тут сразу приходит на ум Кадыров, который сейчас борется за утверждение своего клана в качестве безальтернативных властей в Чечне после ухода от дел самого Кадырова. Конечно, это не значит, что он организовал историю в Дербенте, но теоретически он может от нее получить определенные дивиденды.

Если говорить о главных выводах, то следует выделить следующее:

1. История в Дагестане носит региональный характер и пока не выходит за пределы республики. Главный вопрос, на который нет ответа – способна ли эта история перекинуться на другие регионы.

2. В то же время можно не сомневаться, что система управления РФ предусматривает появление новых маленьких черных лебедей в ближайшее время. При этом власть не будет делать никаких выводов и каких-либо изменений. Потому что менять нужно слишком многое.

3. Все это не приведет к массовым беспорядкам. Россия достаточно давно вошла в стадию "Мы понимаем, что власть нам лжет, но у нас нет альтернативы". И ключевой вопрос, появится ли эта самая альтернатива, хоть на уровне идей. Без появления "Идеи" никакие изменения невозможны.

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