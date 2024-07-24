Сегодня состоялась ВСК парламента из-за сноса усадьбы Зеленских. Пришел министр культуры Карандеев и глава Департамента охраны культурного наследия (далее ДОКН) Марина Соловьева. Единственное, что они делали, это обвиняли друг друга. Министр говорил, что ДОКН не дает статус памятника архитектуры историческим домам, а Марина Соловьева, что законодательство в Украине плохое.

С начала полномасштабного вторжения России застройщики разрушили 21 историческое здание, хотя Киевсовет накладывал мораторий на любые строительные работы в центре города.

Большинство случаев с разрушением исторической застройки не становятся резонансными. Но когда внезапно вокруг уничтоженного дома поднимается шум, то Киевсовет и КГГА начинают срочно решать проблему, то есть делают декларацию. Декларируют о расторжении договора с застройщиком, как в случае со снесенным домом Уткина, но потом что-то идет не так и договор не расторгается.

Иногда резонанс бывает настолько большим, что включается СНБО, как в случае с усадьбой Барбана, предписывая восстановить полуразрушенное здание, но затем резонанс проходит, и усадьба снова находится под угрозой уничтожения.

Есть еще мода подписывать меморандумы с застройщиками. Так было между КГГА и людьми, разрушившими усадьбу Зеленских. Был подписан меморандум о том, что застройщики его восстановят. Но таких Меморандумов, которые были подписаны и не выполнялись, много. В 2020 году, например, Кличко подписал меморандум с компанией Fresco Sofia, чтобы снесли лишние этажи в своей новостройке на улице Гончара в центре столицы. Этот дом находится в буферной зоне Софии Киевской, и поэтому низкая этажность нужна для того, чтобы София оставалась в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Как думаете, за 4 года их кто-то демонтировал?

Единственный действующий меморандум – это "меморандум уничтожения Киева".

Если государственные служащие, работающие в органах Министерства Культуры и КГГА, не могут выйти из своих офисов в центре Киева и увидеть, как исторические дома в центре столицы либо разваливаются, либо их сносят, то нужно принять радикальные решения.

Ключевой проблемой является то, что дома фоновой исторической застройки не имеют статуса памятника архитектуры. Но, например, можно признать, что любой дом, который старше ста лет – это памятник архитектуры. Тщательно следить за тем, чтобы строительные работы не проходили в центральном историческом ареале города. В идеале можно было бы принять новый Генеральный план города, а не жить по устаревшему плану 2002 года.

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