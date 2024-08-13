Главную свою задачу учебники истории выполнили успешно: воспитали поколения граждан, готовых защищать свое государство с оружием в руках

С 1991 в Украине продолжаются дискуссии, как сделать лучше учебники истории и, несмотря на то, что их действительно можно и нужно совершенствовать, стоит отметить, что главную свою задачу они выполнили успешно: воспитали поколения граждан, готовых защищать свое государство с оружием в руках.

Поэтому меня удивляет предложенный подход к реформированию исторического образования, который не учитывает это главное достижение, а предлагает начать все по-другому.

"Схема исторического процесса, лежащая в основе учебного материала, насквозь линейная и телеологическая: герои украинской истории подчинены одной цели – двигательные к созданию независимого государства" – так видят один из главных недостатков школьного курса истории инициаторы его изменений.

Но разве эта упрощенная (ибо все исторические схемы в учебниках таковы) ошибочна? Она корректно (хотя и неполно, что, наверное, невозможно из-за ограниченности материала, который может быть использован на уроках) объясняет процессы создания украинской нации, которые происходили на наших территориях на протяжении веков.

Она вредна? Тоже – нет, ведь именно история борьбы за независимость – отличный материал для воспитания ответственных граждан. Ибо это история о таких ценностях, как свобода, как способность к объединению усилий, готовность к жертве.

Что же предлагается вместо "устаревшей" линейной схемы, связанной с освободительной борьбой?

"Введение материала, связанного с антропологическим понятием "культура" – ценности и установки определенного периода, опосредующие поведение людей. Соответственно, большое значение приобретает рассказ о повседневных практиках – связи (властные, групповые, соседские, родственные) поддержки, формы враждебности и примирения, межсословные контакты, сосуществование с теми группами, которые принадлежали к "другим" в разные периоды истории (этнические, религиозно- конфессиональные и другие сообщества)".

Но как, применяя такой подход в условиях ограниченного школьной программой времени, объяснить ученику, например, причины этой войны, очевидные при применении критикуемого линейного подхода? Как объяснить опасность культуры русского мира, которая предусматривает уничтожение украинцев как отдельной нации?

Предложенные подходы напоминают упорные дискуссии о необходимости деполитизации и демилитаризации учебников истории, разгоревшихся лет 20 назад. Конечно, в новой концепции не употребляется термин "демилитаризация", который слишком бросался бы в глаза в период войны, но именно об этом, по сути, идет речь.

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