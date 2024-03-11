Настоящие причины падения Римской империи были на самом деле другими

Начал читать книгу Why Empires Fall кембриджского экономиста John Rapley и историка из Королевского колледжа Лондона Peter Heather. Книга позиционируется как переворот нашего взгляда на упадок империй.

С первых же страниц провозглашается основной тезис: ключевая причина упадка империй не внутри метрополий, а в происходящих на периферии процессах.

Ну, мы это знали в ХХ веке как национально-освободительные движения, но авторы прикладывают тот же тезис к Римской империи, используя данные археологических исследований последнего полувека для развенчания классического тезиса Гиббона, что Рим приходил в упадок экономически в течение длительного времени, а в конце концов рухнул окончательно.

Незадолго до распада, утверждают авторы, Рим был на пике экономического роста. Причины упадка были на периферии: тамошние элиты стали гораздо самостоятельнее, чем хотел имперский центр.

Если приложить эту модель к нынешней российской империи и Украине как ее недавно колонии, то наш экономический и политический успех означает смерть империи даже тогда, когда непосредственно обновленная Украина не угрожает России (не вытесняет с рынков и т.п.).

Российское вторжение имеет целью отсрочить неотвратимый процесс. Они думают, что время можно остановить и повернуть вспять. Но мы знаем, что они учили историю плохо.

Вот почему наша задача не просто выжить, а стать успешными.

А еще важно, чтобы двигались Кавказ, Поволжье и Сибирь. Независимость Татарстана, Башкортостана, Чеченской республики Ичкерия, Ингушетии, Саха-Якутии и других состоятельных республик поставит крест на империи. Дальше начнется какая-то другая история. Средневековые королевства и раннемодерные города не были потомками Римской империи, это была совсем другая история.

Мы можем ждать, когда это произойдет. Мы можем ускорить этот процесс. Мы можем сильно ускорить этот процесс. Выбор для нас.

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