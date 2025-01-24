Дискуссии в Давосе разделили аудиторию на ту, которая готова вместе с Украиной защищаться от России. И тех, кто и далее сосредоточен на вопросах AI

Официальной главной темой Всемирного экономического форума этого года является "сотрудничество в интеллектуальную эпоху". Неофициально – политика США и администрации Дональда Трампа, инаугурация которого совпала с открытием форума. Но реальной темой стала Украина и события, на которых о нас говорили. В этом году можно увидеть, как будет выглядеть сотрудничество в эпоху трансформации геополитических систем и глобального порядка.

Фактически дискуссии в Давосе поделили аудиторию на осознающую эти риски и готовую вместе с Украиной защищать свои собственные интересы от российских угроз. И тех, кто и дальше сосредоточен на вопросах AI и фрагментации индустрий.

То, что мир может дальше сосредотачиваться на этих приоритетах, является исключительно заслугой военного сдерживания России в Украине – усилиями военных и наших партнеров, оказывающих нам военную помощь. Так что если мы хотим, чтобы глобальная экономика была стабильной, мы должны остановить Россию. Пока стабильности нет в Украине, ее не будет и по всему миру.

Для достижения этой стабильности есть три ключевых элемента:

Первое – продолжение поддержки Украины. Безопасные гарантии, согласование экономической политики, поддержка нашей экономики и оборонного сектора, дополнительные системы ПВО.

Мы благодарны нашим партнерам за их поддержку. Это помогает нашей экономике выстоять и даже, как отметил The Economist, выигрывать экономическую войну с Россией. Но мы не должны на этом останавливаться.

Второе – усиление давления на Россию: санкции, блокирование теневого флота и выход глобальных компаний с Российского рынка. Последнее исследование Киевской школы экономики свидетельствует, что Россия потеряла $78,5 млрд от экспорта нефти по сравнению со сценарием без введения санкций (с декабря 2022 по июнь 2024). Это показывает, что санкции действительно работают, поэтому нам нужно, чтобы их становилось больше. И это мнение разделяет и президент Трамп, который в своем обращении на Форуме сделал акцент на нефти и потребности снизить цену на нее.

Я также обратилась к лидерам международных компаний: выход с Российского рынка наносит врагу удар, который не менее эффективен, чем санкции.

Третье – усиление состоятельности украинской экономики. Во время Всемирного экономического форума моя персональная задача была акцентировать для глобальных частных игроков, что именно бизнес может играть ключевую роль в формировании запроса правительствам их государств на гарантии безопасности для Украины. Об этом можем говорить не только мы как Правительство Украины. Частные компании тоже могут обращаться к власти с запросами: "Мы готовы заходить в Украину и зарабатывать на этом рынке, помогите нам получить гарантии, что Россия нам не угрожает".

Сегодня представители бизнеса стоят рядом с глобальными лидерами и обладают не меньшей силой изменять мировой порядок. И шаг к стабилизации мирового порядка и глобальной экономики начать уже сейчас использовать потенциал Украины для того, чтобы вылечить боли Европы.

Мы со своей стороны выполняем свою "домашнюю работу". Даже если посмотреть на шаги, необходимые для самозарядности, в разрезе каждого из них есть прогресс. Мы запустили отдельную политику развития производства "Сделано в Украине", которая способствовала 0,6% роста из общего 3,6% роста ВВП. Экспорт вырос на 15% в денежном исчислении. У нас есть примеры крупных инвестиций, даже на Давосе объявили крупнейшую инвестицию в энергетический сектор со времен полномасштабной войны на 450 млн евро, которую поддержало правительство Дании.

В прошлом году нуждались в инструментах поддержки инвесторов, мы наработали широкую экосистему инструментов поддержки: от Ukraine Investment Framework в размере 9,3 млрд евро, страхование от военных рисков, до компенсаций, налоговых льгот, приватизации топ-государственных активов. Ожидаем также перезапуска государственно-частного партнерства.

Поэтому фраза "инвестируйте в Украину" больше не политический призыв, это бизнес-предложение. Сейчас сильная Украина с гарантиями безопасности и слабая Россия скована санкциями – тождественна устойчивой Европе и устойчивой мировой экономике. Сейчас это не только необходимость Украины. Это потребность каждой крупнейшей столицы: от Брюсселя до Токио или Вашингтона.

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