Мы должны масштабировать опыт успешных бригад, создавать на их базе дивизии и повышать на руководящие должности успешных комбригов

Какие ТОП-10 качеств нужны комбригу, чтобы реально держать фронт:

1. Стать лидером тысяч людей, создать коллектив и постоянно усиливать боеспособность бригады.

2. Иметь ответственность за подчиненных и коллектив, ценить их жизнь выше своей карьеры и амбиций, поддерживать их не только в успехах, но и в ошибках, наказывать исключительно за преступления и ложь.

3. Определять четкие критерии оценки командиров разных уровней, справедливо оценивать достижения, изменять людей в должностях или ставить им задачи в соответствии с уровнем их компетенции, объяснять логику своих кадровых решений.

4. Организовать штаб и назначить начальника штаба, которые обеспечат бесперебойный процесс боевого управления без ручного режима как на уровне бригады, так и на уровне батальонов.

5. Создать и усиливать взаимодействие и гармонию во всех служебных звеньях, приданых и смежных подразделениях, волонтерах, общественных организациях.

6. Не врать в докладах руководству и невыносимо относиться ко лжи в докладах подчиненных, за ложь показательно наказывать и снимать с должностей.

7. Критически относиться к своим поступкам и решениям, анализировать действия бригады в первую очередь начиная со своих собственных проблем и проблем своего штаба, проводить регулярные анализы после действия во всех звеньях.

8. Искать и привлекать людей в подразделения, создавать условия в бригаде, чтобы большинство подчиненных были не критиками, а рекрутерами и создавали славу бригаде.

9. Договариваться о поставках, выменивать, вымаливать, покупать за волонтерские средства вооружения, боеприпасы, дроны, средства обеспечения для бригады, развивать свое производство боеприпасов, РЭБ, дронов, готовить кадры, планировать применение дронов и новых видов вооружения.

10. Договариваться с командованием за определение адекватной полосы обороны, чтобы иметь силы для создания второго эшелона, экономить людей и их силы.

Какие ТОП-5 качеств нужны комбригу, чтобы военное командование продолжало его пребывание в должности:

1. Не сообщать о проблемах, не оспаривать решений командования, со всем соглашаться, всегда говорить, что "обстановка напряженная, но контролируемая", "всем обеспечены, нет вопросов".

2. Докладывать лично по селектору ОТУ ежедневно в 5.00 и в 18.00, не важно, спал ты или нет, идут ли у тебя бои или нет, какие у тебя проблемы и тревоги, главное сидеть час утром и вечером на общем селекторе.

3. Не сообщать реальную обстановку, потому что виновными делают тех, кто первым сообщил о невзгодах, поэтому проваливаются фланги у соседей, идут потери, теряются выгодные рубежи, но главное — не признавать первым, что у тебя проблемы.

4. Не брать ответственность за подчиненных и боеспособность бригады – сказали держать до последнего точку на карте, посылай туда всех, пока еще числятся в боевом составе живые и нераненые, независимо от наличия сил и тактической обстановки.

5. Безупречно знать уставные документы для непрерывного создания докладов и отчетов, защищающих от служебных расследований и уголовных дел, ответственность должна всегда перекладываться на приданные силы и смежные подразделения, отказчиков из числа подчиненных, знание обстановки и реальные условия боя не имеют значения.

Вывод:

Наш фронт держится только потому, что у нас есть командиры на всех уровнях, которые, несмотря ни на что, соответствуют качествам из ТОП-10, и каким-то образом выживают в отношениях с ОТУ и ОСУВ.

Если мы хотим побеждать врага и действительно беречь жизнь наших воинов – мы должны масштабировать опыт успешных бригад, создавать на их базе дивизии и повышать на руководящие должности успешных комбригов, давать им право определять кадровую политику.

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