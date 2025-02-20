Важно это проговорить, чтобы потом не было информационного мусора обо "все сложно", "не так поняли" и т.д.

Снова, отсевая суть от информационной шелухи, надо проговорить главное: если США обрубят уже заказанное оружие для Украины по USAI или отключат Starlink, это будет прямая военная помощь Москве.

Это уже не дипломатическая волокита, а прямое содействие россиянам. Связь, как и логистика, – это фундамент любой военной машины. Если вы обрубаете на войне кому-то связь, вы не нейтральны — вы непосредственно содействуете другой воюющей стороне.

Совершенно предполагаю, что США могут и до такого дойти. Но здесь надо четко понимать: это уже будет не "нейтралитет", а занятие одной из воюющих сторон.

Знаете, как эти таблички в Википедии, где в одном столбце пишут одни противоборствующие стороны, а в другом – другие? Так вот, США будут записаны вместе с россиянами, в столбце против Украины, против Европы.

Важно это проговорить (об USAI и Starlink), чтобы потом не было информационного мусора обо "все сложно", "не так поняли" и т.д.

Оригинал

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net