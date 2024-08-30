Военные, возвращающиеся в гражданскую жизнь, стремятся к финансовой стабильности и независимости. Многие из них такую независимость видят в создании собственного бизнеса. По данным опросов Украинского ветеранского фонда, 50,14% ветеранов и около 62,89% действующих военнослужащих хотели заняться собственным делом, предпринимательством.

Для ветеранов, привыкших быть полезными, это не только способ обеспечить себя и свои семьи, но и возможность внести свой вклад в развитие экономики — создавая рабочие места и платя налоги. И я уже не говорю о том, что в большинстве случаев для самого ветерана собственное дело – это один из возможных путей возвращения к гражданской жизни. То есть фактически ветеран сам создает себе условия для успешной реинтеграции в общество, а выигрывает от этого государство в целом и общества в частности.

С 2022 года украинский ветеранский фонд через свои программы финансирует развитие ветеранского предпринимательства. На сегодняшний день фонд уже поддержал 857 бизнес-проектов ветеранов, членов их семей, а также инициатив для ветеранов от общественных объединений. Сумма финансирования – 432 млн грн по конкурсным программам "Варто". Еще 11,2 млн грн выделено по программе микрофинансирования, предусматривающей возмещение до 20 000 на приобретение оборудования для ведения бизнеса.

Кроме программ макро- и микрофинансирования ветеранского предпринимательства мы создаем проекты менторства, предоставляем профессиональные юридические консультации и работаем над программами переквалификации и стажировки для ветеранов. Ведь деньги – это только один из инструментов. Самое важное – это знания, навыки и умения, позволяющие ветеранам не просто начать, но и успешно развивать свой бизнес.

Чтобы каждый ветеран мог свободно реализовывать свои предпринимательские инициативы, четко видеть их перспективы и вызовы, которые придется преодолевать, нуждаемся также в соответствующей законодательной почве. Вместе с другими ветеранами я лично принимала участие в разработке законопроекта "О ветеранском предпринимательстве", который, надеюсь, вскоре станет законом и упростит условия ведения бизнеса для ветеранов и членов их семей.

Однако общество видит другую картинку. Если спросите у рядовых граждан о роли ветеранов, среди прочего обязательно услышите что-нибудь о льготниках, которым должны выплачивать чуть ли не заоблачные суммы. С каждым годом полномасштабной войны уважение ветеранов, к сожалению, снижается, это показывают наши исследования.

Приведу два красноречивых факта: мы в Украинском ветеранском фонде подсчитали, что оказанная нами поддержка на развитие ветеранского предпринимательства меньше, чем сумма налогов, уплаченных ветеранами в свои общины, а победители наших конкурсных программ уже создали по меньшей мере 731 новое рабочее место.

Представление о ветеране как о льготнике ограничивает восприятие его потенциала, создает препятствия для его реализации. Ветераны не только нуждаются в поддержке, но и могут активно способствовать развитию общества в разных сферах — от бизнеса до общественных инициатив. Многие имеют уникальные навыки, опыт и лидерские качества, которые могут быть полезными. У многих ветеранов есть лидерские качества и опыт принятия решений в сложных ситуациях. Поэтому общество должно видеть в них сильных, самостоятельных и компетентных людей, способных влиять на развитие страны.

Уже сегодня государство, бизнес, международные партнеры и общественные институты должны объединять усилия, чтобы усиливать способности ветеранов создавать условия для развития ветеранского предпринимательства, изменять общественные представления о ветеранах. И тогда обязательно получим результат.

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