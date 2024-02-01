Около восьмидесяти лет отделяют нас от последних битв Второй мировой войны, которая стала основой стратегического видения войн конца ХХ – начала ХХІ века.

Несмотря на безумное развитие вооружения и военной техники, а именно: авиации, ракет и космических средств, развитие связи и РЭС, стратегия победы заключалась в уничтожении противника и захвате или освобождении территории. При этом формы и способы, которыми это достигалось, напрямую зависели от уровня развития вооружения и используемой военной техники.

Конечно, знание основ стратегии, оперативного искусства, тактики должны сопровождать карьерный рост военных специалистов и служить решению двух главных задач.

Первая из них, вероятно, второстепенна. Она состоит в подготовке военачальника непосредственно к предстоящей войне с задачей предусмотреть ту обстановку войны, которая будет идти до начала военных действий. Именно такая сверхсложная задача при решении позволяет выдержать удар и дать достойный отпор врагу, обескровить его ударные группировки и тем самым выиграть время для перехвата инициативы. Весь этот процесс связан с огромными рисками и сомнениями, обусловленными наличием лишь одного шанса дать достойное сопротивление меньшими силами из-за ограниченных ресурсов.

Вторая задача, на мой взгляд, основная – вовремя выяснить требования, выдвигаемые войной, связанными с развитием технического прогресса, и, как следствие, стремительным развитием вооружения и военной техники, политической ситуацией как в мире, так и в самой государству, экономическому состоянию и т.д. Следовательно, для каждой войны необходимо находить лишь свою уникальную стратегию и логику, которая позволит уже в новых условиях найти путь к Победе.

Говоря о своей собственной особой стратегии, никак не можем отвергать полностью существующие доктрины, описывающие процесс подготовки и ведения операций. Мы должны осознавать, что они будут постоянно меняться и наполняться новым содержанием.

Принципы же оперативного искусства останутся неизменными.

Итак, с учетом сегодняшних требований, самая главная наша задача будет заключаться в принятии новой точки зрения на формы и способы применения Сил обороны для достижения Победы.

Основной причиной изменения стратегии, форм и способов применения войск, безусловно, является развитие вооружения и военной техники, а особенно беспилотных систем, применение которых стало массовым и позволяет выполнять постоянно растущий широкий спектр задач. Следовательно, беспилотные системы, наряду с другими новейшими видами вооружений, являются едва ли не единственным инструментом выхода из военных действий позиционной формы, которые во времени не выгодны для Украины по целому ряду причин.

Вместе с тем, в сложившейся ситуации есть еще ряд факторов, безусловно влияющих на решения по поиску новых форм применения сил обороны. Вот некоторые из них:

нестабильная политическая ситуация вокруг Украины, что приводит к сокращению военной поддержки;

высока вероятность провоцирования россией еще ряда конфликтов по примеру Израиля и Йемена и отвлечения основных партнеров от поддержки Украины;

истощенность наших партнеров запасов ракет и боеприпасов к артиллерии и ПВО из-за высокой интенсивности боевых действий в Украине и невозможности их быстрого изготовления на фоне мирового дефицита пороха;

недостаточная эффективность санкционной политики, в результате чего происходит развертывание мощностей оборонно-промышленного комплекса в России и государствах, являющихся ее партнерами, что позволяет, по крайней мере, успешно вести позиционную войну на истощение;

существенное преимущество в мобилизационном человеческом ресурсе противника и неспособность государственных институтов в Украине улучшить состояние комплектования Сил обороны без применения непопулярных мер;

несовершенство нормативно-правовой базы, регулирующей оборонно-промышленный комплекс в нашем государстве, и частичная монополизация этой отрасли приводят к трудностям в производстве отечественных боеприпасов, как следствие – углубление зависимости Украины от снабжения союзниками;

неопределенность дальнейшего характера вооруженной борьбы такого масштаба и, как следствие, сложности для наших союзников в определении приоритетов поддержки;

Опыт ведения боевых действий Вооруженными Силами Украины, особенно в 2022-2023 годах уникален, и до сих пор остается лишь нашим достоянием, а потому, неустанно ища путь к Победе, обязывает нас постоянно проводить ревизию имеющихся возможностей, от которых зависит результат ведения боевых действий. и искать пути получения преимущества над противником. Причем, оперируя понятием результат боевых действий, мы понимаем условия, при которых противник откажется от дальнейшей агрессии, и само создание таких условий представляется эффективным применением возможностей, которые есть в арсенале Вооруженных сил Украины.

Учитывая вышесказанное, а также в соответствии с условиями войны настоящего, едва ли не основным вариантом получения преимущества является овладение всем арсеналом сравнительно дешевых, новейших и крайне эффективных быстро развивающихся средств. Именно попытка воспользоваться достижениями прогресса в сфере развития новейших технологий позволит выиграть научно-, технически-, технологически-тактический бой и приведет не только к безусловной Победе, но и экономии и сохранению ресурсов как Украиной, так и нашими партнерами.

Необходимость существенно увеличить возможности беспилотных систем и других новейших технологических систем, положительно влиять на ход боевых действий, побуждает как следствие к поиску новых форм и способов применения, которые, в свою очередь, безусловно повлияют и на структуру как Вооруженных Сил, так и других составляющих сил. обороны Украины.

Повысить влияние БПС и других новейших систем на эффективность боевых действий можно:

постоянному повышению ситуационной осведомленности командиров и возможности ее поддержки в условиях реального времени в зоне проведения операции и днем, и ночью, при любых погодных условиях;

круглосуточное обслуживание огня и ударов в режиме реального времени;

обеспечению разведывательной информации в интересах поражения в режиме реального времени;

нанесению точных и высокоточных ударов по противнику и его объектам как на переднем крае, так и в глубине.

Следовательно, необходимо создание нового дизайна операций на основе имеющихся технологических возможностей, который будет основываться не только на пространственно-временных показателях военных (боевых) действий, но и преимущественно на создании решающих условий и достижении соответствующих эффектов, которые будут способствовать реализации целей операции.

Исходя из опыта ведения боевых действий и прогноза развития вооруженной борьбы, такими решающими условиями являются:

достижение абсолютного преимущества в воздухе, особенно на высотах, обеспечивающих эффективное поражение, разведку, наблюдение и логистику;

лишение противника возможностей вести наступательные или оборонительные действия;

повышение мобильности своих войск и полное ограничение мобильности войск противника;

безопасный выход на определенные рубежи, взятие под контроль важных районов местности;

лишение противника возможностей восстанавливать утраченное положение и наращивать усилия.

На первый взгляд это абсолютно консервативные и классические условия, достижение которых служит уже давно действующим формам и способам. Но это лишь на первый взгляд, так как именно средства их достижения уже изменились, и старые средства, к сожалению, все больше остаются мечтой для Вооруженных Сил Украины, в первую очередь изменяются и способы их достижения.

Согласно изложенной идее создания определяющих условий, процесс их достижения, конечно, будет обеспечиваться решением ряда оперативных задач, а при решении каждой оперативной задачи будут создаваться необходимые эффекты благодаря привлеченным силам и средствам. И именно они, за счет технологического преимущества, должны действовать не по шаблону и в соответствии, по крайней мере, к действующей доктрине.

Создание необходимых эффектов, без сомнения, уже сегодня коренным образом приводит к изменениям в системе применения. Так, для реализации условий создания необходимых эффектов уже сегодня необходимо считать как отдельные:

операцию по созданию цифрового поля;

операцию по контролю за радиоэлектронной обстановкой;

операцию комбинированных ударных беспилотных и киберсредств;

логистическую операцию.

Все перечисленные операции уже овладевают и развиваются. Они производятся по единому замыслу и плану, согласованы и взаимосвязаны, но отличаются по содержанию.

Относительно ведения непосредственно операций по достижению эффектов, вероятно по своему содержанию, они, по сути, будут оборонительными и наступательными, но по способу выполнения могут быть:

операция по понижению экономического потенциала противника;

операция по полной изоляции и истощению;

роботизированная поисково-ударная операция;

роботизированная операция по контролю кризисного района;

психологическая операция ударными средствами;

оборонительная технологическая бесконтактная операция.

Этот список операций будет постоянно расти с развитием самих средств, и, конечно, будет побуждать к изменениям в доктринальных документах и формировании совершенно новой философии подготовки и ведения боевых действий. Появление новых самостоятельных операций или их сочетание приводит к необходимости создания новой организационной структуры. Все это возможно будет при гибком и быстром реагировании государственных институций на изменения.

Таким образом, происходят изменения по существу и содержанию классических оборонительных, наступательных и стабилизационных операций, подход к планированию и ведению которых был обычно линейным и шаблонным. В то же время эти операции были объединены по сути, в т. ч. и по взглядам партнеров. Наряду с этим, давно известная концепция сети центроцентрической войны в новых условиях, благодаря высокотехнологичным средствам вооруженной борьбы, находит свою интерпретацию не благодаря действиям войск, а благодаря созданию эффектов и достижению решающих условий с помощью соответствующих способностей.

Также хотел бы отметить, что кроме повышения эффективности боевых действий, беспилотные и другие новейшие технологические системы способны решить ряд ключевых проблем в организации и ведении боевых действий.

повысить степень бесконтактности ведения боевых действий и, как следствие, снизить уровень потерь из-за возможности дистанционного управления этими средствами;

снизить степень роли традиционных средств поражения в выполнении боевых задач;

обеспечить ведение боевых действий с ограниченным привлечением тяжелой боевой техники;

несмотря на отсутствие корабельного состава, наносить поражение как надводным, так и подводным силам противника и его береговой инфраструктуре практически на всю глубину театра военных действий на море с высокой эффективностью и минимальным риском для личного состава;

наносить противнику массированных внезапных ударов по объектам критической инфраструктуры, важным коммуникациям без применения дорогостоящих в эксплуатации и производстве ракет и пилотируемой авиации.

Этот список преимуществ является неполным и, без сомнения, будет изменяться, расширяя спектр эффективного применения. Конечно, на поле боя противник будет искать пути защиты и попытается взять инициативу в свои руки. Поэтому с развитием способностей ударных систем, в том числе беспилотных, крайне необходимо усовершенствование систем защиты и противодействия. Следовательно, для овладения новыми формами и способами, Силам обороны необходимо создать совершенно новую государственную систему технологического перевооружения, к которой будут принадлежать подсистемы:

разработки и научного сопровождения;

производства и обслуживания;

подготовки персонала и обобщения боевого опыта;

применение войск (сил);

гибкое финансирование;

логистики.

Вероятнее всего, каждая из подсистем в дальнейшем будет нуждаться в отдельном исследовании и развитии, но уже сейчас с уверенностью можно сказать, что система должна быть целостной и одновременно гибкой как к субъектам, которые могут привлекаться, так и по финансированию и изменению производства.

Бесспорно, все это потребует времени, но самое время является определяющим.

С учетом уже фактически существующей системы применения, найденных технических решений и уже созданной системы управления и приобретенного опыта, а также по взглядам партнеров в современных условиях, создание такой системы с необходимым объемом производства может занять до пяти месяцев. Указанный термин обусловлен необходимостью создания соответствующих организационных структур и их комплектования, подготовки персонала, ресурсного обеспечения, создания необходимой инфраструктуры, логистики и разработки доктринальной базы.

Ввиду этого, в 2024 году нам нужно основные усилия сосредоточить на:

создании системы обеспечения сил обороны высокотехнологичными средствами;

внедрение новой философии подготовки и ведения военных действий с учетом ограничений;

как следствие, в кратчайшие сроки овладеть новыми способностями к ведению боевых действий.

Итак, мы говорим, что в современных условиях Вооруженные Силы Украины вместе с другими составляющими сил обороны Государства обладают способностями, позволяющими не только уничтожать врага, но и обеспечивают существование самой государственности. Поэтому крайне необходимо воспользоваться возможностями, предоставленными новыми условиями войны, для максимального накопления новейшего боевого потенциала, который позволит меньшими ресурсами наносить противнику максимальное ущерб, остановить агрессию и обезопасить от нее Украину в будущем.

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