В ВР системный "законодательный спам". С 2019 года регистрировалось в среднем 1500 законопроектов в год. Для сравнения, в Великобритании – 229

"Завтра могу зарегистрировать отмену россии", – написала в своих соцсетях народная избранница Марьяна Безуглая. И это не совсем шутка. Упомянутый случай с регистрацией законопроекта о "присвоении государственных функций" от народных депутатов Безуглой и Третьяковой проиллюстрировал отсутствие эффективного фильтра для некачественных, недоработанных инициатив или, цитируя одну из авторов, "законопроектных провокаций".

Народные депутаты действительно могут зарегистрировать любой законопроект, даже если у него нет никакого обоснования. Так что проблема "законодательного спама" в Верховной Раде – системная. С августа 2019 года по февраль 2024 года в ВРУ зарегистрировали 6800 законопроектов, то есть в среднем полторы тысячи в год. Для сравнения, в Польше за год инициируют в среднем 450 законопроектов, в Великобритании – 229.

В Украине отсев некачественных инициатив проходит на этапах их рассмотрения в комитетах и непосредственно в сессионном зале. И в конце концов, только пятую часть проектов принимают.

Пани Безуглая в своем сообщении отмечает, что ее законопроект не будут выносить на голосование. Однако этот документ уже на проработке в комитете. И это освещает ключевую проблему в этом вопросе. Комитеты Верховной Рады вынуждены прорабатывать множество бесперспективных законопроектов вместо тщательной работы над действительно важными инициативами. Это приводит к задержке реформ и нарушению регламентных сроков.

Как исправить ситуацию?

Следует четко прописать временные ограничения для внедрения инициатив и усилить ответственность за их нарушение. Дольше всего законопроекты зависают именно на этапе внесения их в повестку дня Верховной Рады перед голосованием. Этот период вообще не ограничен временными рамками в действующем регламенте.

Все законодательные инициативы следует фильтровать на раннем этапе — во время их регистрации:

вместе с текстом законопроекта авторы должны подавать профессиональную оценку инициативы на соответствие действующему законодательству и Конституции, а не формальную отписку; обоснование расчетов финансовых расходов по внедрению законопроекта; объяснение целей и ожидаемых последствий его принятия.

Только после такой обработки документы должны попадать в профильные комитеты. Это поможет разгрузить их от большого количества "законодательного мусора".

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