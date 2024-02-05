1. Главная, к сожалению, не самая приятная.

В Американской повестке дня Украина сильно потеряла позиции.

Ближний Восток – это топ международной повестки дня.

Большое внимание забрала драка республиканцев и демократов (год ведь избирательный). И Украина осталась очень далеко.

2. Впервые побывал на молитвенном завтраке, ежегодно организованном в США.

Вспомнил Байден в своей речи и о Украине.

Но везде, в отличие от Ближнего Востока, которому было посвящено несколько минут текста.

3. На 72-м Молитвенном завтраке в США присутствовало 2100 человек из 127 стран мира.

Было много украинцев, приехавших как из Украины, так и собравшихся из разных штатов США.

4. Настроение у многих украинцев тяжелое. Не буду комментировать детали многих разговоров, но у людей апатия, непонимание будущего и многих происходящих в Киеве процессов.

5. При этом есть запрос о долгосрочном видении развития Украины от украинских лидеров.

В начале вторжения таким видением подпитывали нацию, а сегодня глобальное разочарование не имеет точки опоры.

6. Была крутая лекция-спич бывшего главы ФБР Джеймса Коми.

Заметки не вел, но запомнилось основное – условие принятия какого-либо важного решения:

- представь, что ты смотришь на себя сегодняшнего из будущего +5 или +10 лет. И как ты оценишь качество твоего сегодняшнего решения со временем? Будешь жалеть или гордиться?

Интересны были рассуждения о цикличности процессов в политике, экономике. И то, что любая кризисная ситуация – временная.

7. Встречались с несколькими аналитическими центрами, инвестиционными фондами.

Интерес к Украине есть.

У первых – запрос на актуальную статистику, аналитику.

У вторых – на качественные перспективные проекты для инвестирования.

Для меня это хороший сигнал.

8. Не раз на встречах с американскими коллегами вспоминали, что у нас и у американцев есть главная общая черта – свобода как главная ценность. И это хороший "маркетинговый" инструмент для построения партнерства.

9. Чтобы завершить, напомню, что в сценариях форсайта над которыми работает UIF, позитивные сценарии для нашей страны возможны только при нашем крепком партнерстве с США. Без этого сценарии негативны вплоть до самых плохих.

Слово партнерство здесь является ключевым. Нам нужны совместные взаимовыгодные проекты, где каждая из сторон будет иметь интерес и выгоды.

Не просить и не клянчить помощь, а приходить со своим планом, убеждать и договариваться. Полностью неся ответственности за договоренности и выполняя все взятые обязательства (с этим у нас не очень, говорят американцы).

В общем, наше будущее зависит исключительно от нас, нашей способности мыслить стратегически, создавать глобальные партнерства и системно быть надежными партнерами.







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