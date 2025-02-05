Я вижу минимум три таких огромных резерва, которые за 33 года независимости и 40 лет реформ мы еще не почерпнули

В условиях, когда внешняя помощь Украины снижается, есть ли достаточные ВНУТРЕННИЕ резервы (кроме редких металлов), чтобы покрыть дефицит?

Я вижу, по меньшей мере, три таких огромных резерва, которые за 33 года независимости и 40 лет реформ мы еще не почерпнули.

Начну с самой обсуждаемой идеи и буду двигаться к самой малой (и я бы сказал, к самой ненавистной в обществе) идее.

Итак:

1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СВОБОДА. В 1985г. УССР вместе со всем "Восточным Блоком" начала двигаться от политического и экономического ГУЛАГа к свободе. Политический путь Украины прошла неплохо. Экономический – застопорился. Если Северная Корея завершает список экономических свобод гордым 176-м местом, Украина не поднялась выше где-то 125-го и в последние годы (даже до войны), начала спускаться назад вниз (130-е место в 2021) в Северную Корею, а не подниматься в Южную (14). Тем временем. Эстония в 1985 году, как ЭССР, начинала свой путь вместе с УССР точно с той же несвободной позиции и достигла 8-го места. Польша – 42-го.

ВВП на душу населения Эстонии сейчас почти 30 тыс. долларов, Южной Кореи – 33 тыс. долларов. долл., Польша – 22 тыс долл., Тайвань (4-е место по экономической свободе) – 33 тыс долл., Сингапур (1-е место по экономической свободе) – 85 тыс дол. Украина в 2021 – неполных 5 тыс дол.

Проблема состоит не только в том, что мы в Украине еще никогда не испытали государства (вместе с его контролирующими и силовыми органами), которое является развивающим и взращивающим, а не "отжимающим" (на языке Нобелевских лауреатов Ачемогла и Робинсона) и "обсмикивающим" (языком сами знаете).

Проблема в том, что в своей системе координат большинство из нас, травмированные 100-летним марксизмом-ленинизмом, даже не видят свободного, творческого, зарабатывающего предпринимательства. В нашей системе координат предприниматели и инвесторы – это все еще часто "спекулянты" и "барыги".

А все же попытаемся представить себе развивающее и лелеящее предпринимательство украинское государство. Представим себе, как расцветут сотни тысяч малых и средних ныне запуганных, зажатых, "отжатых" предприятий, которые вместо того, чтобы тратить время на налоговые, контролирующие и силовые органы, сосредоточятся исключительно на разработке и продаже на мировых рынках конкурентной, инновационной продукции, так как польские и тайваньские и сингапурские коллеги-предприниматели?

В 1990 году ВВП Польши и Украины было одинаковым – где-то 80 млрд дол. В 2023 г. ВВП свободной Польши достиг 800 млрд. дол. Рекорд экономически несвободной Украины – 200 млрд в 2021. Конечно, двигаясь ускоренными темпами, это займет Украине 20-25 лет выйти на миллиард ВВП, но какая это будет радость выйти на него своим неограниченным креативом, своей неограниченной инновационностью, своей неограниченной дисциплиной.

2. ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ. Украина (как и, наконец, многие другие монополизированные, заолигархизированные страны с низко-средним доходом) показывает ОЧЕНЬ низкую производительность труда и капитала по сравнению с развитыми странами.

Исследования Всемирного Банка говорят, что пропорционально ВВП США человеческий и физический капитал Украины составлял до войны 133%, но совокупная факторная производительность этого же капитала составляла лишь 17%. Если производительность украинского работника удвоить (и выйти, таким образом, на уровень Польши), это и должно дать эти выше упомянутые дополнительные 600 млрд долл. за 20-25 лет.

Как это сделать? Тот же Всемирный Банк предлагает в Отчете о Мировом Развитии 2024 г. стратегию инвестиций в первую очередь, частных и внутренних, инфузию передовых технологий (в т.ч. управленческих) и инновации. И тот же Всемирный Банк отмечает, что все это невозможно без экономической свободы (пункт 1 выше), потому что именно она создает конкурентное поле, стимулирующее повышение производительности путем выхода из рынка низкопроизводительных предприятий (извините) и замену их на вышепроизводительные стартапы.

3. И наконец УВЕЛИЧЕНИЕ СБЕРЕЖЕНИЙ. Этот резерв почти не упоминается ни украинскими должностными лицами, ни даже украинскими экономистами.

На самом деле, уровень сбережений в Украине фатально низкий (10% от ВВП, в Чехии – 30%, в Сингапуре – 40%, в Китае – 45%)

Поскольку абсолютное большинство инвестиций в мире (и в Украине) финансируется именно внутренними, а не внешними сбережениями, это очень низкий уровень сбережений приводит к очень низкому уровню валовых инвестиций в стране (15% от ВВП, по сравнению с 32% в Чехии и 43% в Китае в 2022).

Утроение сбережений в Украине (выход только на уровень Чехии) это – дополнительных 36 млрд инвестиционных долларов в экономику ЕЖЕГОДНО. Если мечтать о китайском уровне сбережений (между прочим, у нас война на выживание!), это – дополнительных 63 млрд долларов (сколько млрд американской помощи зависло в прошлом году в Конгрессе США?).

Далее, если пойти свежим британским опытом и достичь договоренности между крупнейшими пенсионными фондами, что 5% своего портфеля они тратят на стартапы – вот нам 4 млрд долл. УКРАИНСКИХ денег ЕЖЕГОДНО на финансирование малого бизнеса (вместо, например, потерянного финансирования USAID).

Что нужно, чтобы мобилизовать этот находящийся здесь финансовый ресурс в стране?

Прежде всего, завершить пенсионную, образовательную и медицинскую (такие ненавистные в украинском обществе) реформы с переходом от государственного патернализма к самозарядности и личной ответственности.

Вот здесь и заключается основная проблема – в коренном изменении общественных ценностей. Нереально раскрыть эти огромные внутренние резервы без глубочайшей внутренней публичной трансформации.

И несмотря на то, что мы смогли за 40 лет достичь и защитить независимость, создать неплохо функционирующее государство с армией, нам еще не удалось достичь экономической свободы, высокого уровня производительности и должного уровня сбережений. Потому что это оказалось труднее.

Но не нас, украинцев пугать вызовами.

Мы сделаем это, потому что от этого зависит наше выживание как независимого, состоятельного (в т.ч. на собственную оборону) государства и развитой страны.

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