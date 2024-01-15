Вся история Украины свидетельствует, что любая власть, начинавшая войну с журналистами и демократией, тем самым становилась на путь поражения

На основе анонимных телеграмм-каналов в Украине во время войны с внешним (!) врагом сформирована информационная "армия" для войны с внутренними оппонентами действующей власти или ее критиками, в том числе независимыми медиа и журналистами. То есть информационная "армия", воюющая с частью украинского (!) общества.

О том, что эта информационная "армия" связана с Офисом президента, свидетельствует много "совпадений", но доказывать это нужно журналистам-расследователям, и я думаю, что взяться за это уже пора.

Ибо нынешний прецедент с Юрием Николовым показал, что эта "армия" перешла уже к провокациям не только в виртуальной реальности, но и в физической. Сопровождая эти реальные атаки массированно и информационно. И это снова одни и те же ТГ каналы: Джокер, Вертикаль, Карточный офис и т.д.

Действует при этом информационная "армия" самым подлым способом: манипулятивно делая из всех критиков власти российских агентов, уклонистов, врагов президента, Украины и тому подобное... Еще раз: это подло и цинично.

Как все это сочетается с тем, что украинцы воюют не только на территории, а, прежде всего, ценности и свободу – непонятно. Как все это сочетается с тем, что мы абсолютно зависимы от помощи Запада, для которого демократия, свобода слова, право на критику власти – не пустые звуки, тоже не понятно. Как это все должны объяснять западные политики собственным гражданам-избирателям, от которых зависит помощь Украине?

Согласна ли я лично с теми словами, которые сказал Николов о президенте и главнокомандующем? Нет. Я думаю, что во время войны с внешним врагом это уже переход за красные линии допустимой критики. Но! Даже во время войны у нас действует Конституция, защищающая свободу слова.

При Януковиче строили "Украинскую обиду", чтобы атаковать независимые медиа. И власть тогда тоже была вроде бы ни при чем, хотя мы все знали даже тех, кто эту Кривду делал и за чьи средства. Также при Януковиче были востребованы и те, кто и сейчас воюет из медиа из-за анонимных телеграмм-каналов и некоторых ютуб-проектов, уже в угоду нынешней власти...

И иногда хочется спросить: вы адекватны, те, кто все это сейчас поддерживает, финансирует и направляет?

Вся история Украины свидетельствует, что любая власть, начинавшая войну с журналистами и демократией, тем самым становилась на путь поражения. Майданы-2004 и 2013-2014 были не за территории, а за демократию и свободу, которые тогдашние власти пытались украинцев отнять. Делать аналогии не буду – слишком страшно. Потому что сейчас власть, государство, общество – в одной лодке, и ценой поражения любого может стать потеря нами государственности...

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