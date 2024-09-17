Покрывать эту разницу можно за счет перевода срочников на контракт (что уже происходит достаточно активно), а также мобилизационных мер на оккупированных территориях Украины.

Последнее абсолютно незаметно для "обычного жителя РФ", ведь в его восприятии есть "Россия" и есть "новые территории", которые "не совсем Россия". И сколько людей там отправят на убой ему безразлично. А формально Кремль успел объявить эти территории своими. Так что можно массово забирать украинцев и отправлять их на фронт, воевать против Украины. Чтобы потом на внешних площадках вспомнить старое пропагандистское клише о "гражданской войне на украинских территориях".

Остается вторая составляющая – это демонстрация некоторых мобилизационных мер для среднего россиянина. Чтобы и на фронт не попасть, но и форму надеть. Ведь рядового россиянина пугает отсутствие реакции Кремля на события в Курской области. Демонстрация потери статуса "великого государства" или демонстрация слабости – это удары из основ мировосприятия населения РФ.

И здесь в тот же день приходит еще одна новость. Даю цитату "Правительство РФ поддержало законопроект о праве глав регионов создавать вооруженные отряды для охраны порядка и помощи силовикам в период военного положения".

Проще говоря в Субъектах Федерации, в дополнение к территориальной обороне в приграничных областях создаются государственные унитарные предприятия. У рекрутирующихся граждане, находящиеся в "мобилизационном резерве ВС РФ". То есть те, кто мог бы попасть под мобилизацию. Но на самом деле они остаются дома и несколько дней в неделю выполняют функции содействия силовым структурам.

Для населения это демонстрация некоторых действий, появление новых ряженых в форме. Для губернаторов есть возможность сохранить трудовой потенциал региона. А для Кремля, когда мобилизацию объявят (а это вполне возможно), готов и отобран контингент для отправки на фронт.

Оригинал

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net