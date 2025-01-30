Мечта и отражение времени, в котором живем

Во время военного 2024 года украинцы мечтали о победе. Именно эту мечту респонденты поставили во главе рейтинга, имея возможность выбрать из перечня три самых важных для себя мечты.

Для 68% опрошенных украинцев победа — на первом месте среди всех мечтаний; для 32,6% респондентов – мирная безопасная жизнь; крепкое здоровье – для 27,3% опрошенных.

Украинцы мечтают глобально

В общем, если проанализировать приоритетность мечтаний для опрошенных украинцев по итогам трех выборов, то в тройке доминируют две мечты, имеющие глобальное измерение, то есть направленные на удовлетворение потребностей не одного человека.