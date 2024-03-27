С одной стороны, раннее знакомство с программированием дает детям значительные преимущества. Оно развивает логическое мышление, креативность и другие полезные навыки, дает возможность детям лучше понимать окружающий их мир технологий и может помочь им в будущем построить успешную карьеру в ІТ-сфере.

Подтверждением тому является рост количества молодых ІТ-специалистов: за год число украинских айтишников, которым еще не исполнилось 20 лет, выросло вдвое: с 1,5% до 3%. Соответственно, индустрия постепенно открывает свои двери для младших специалистов, а работодатели готовы охотнее нанимать молодежь.

Кроме того, нельзя игнорировать и определенные риски. Не все детские ІТ-школы имеют одинаково высокий уровень преподавания, а слишком интенсивное обучение с детства может привести к выгоранию и потере интереса к программированию. К тому же будем честными: не все дети, обучающиеся программированию, станут ІТ-специалистами.

Впрочем, если подростки все же настроены конкурировать за места в компаниях, они должны иметь действительно хорошую подготовку и удачно обыграть свой молодой возраст как конкурентное преимущество. Из опыта выпускников моей академии, которые нашли первую работу в ІТ еще до совершеннолетия, знаю, что определяющими для работодателей являются знания, профессиональные навыки и готовность брать на себя ответственность. Их обычно сложно получить в школьном возрасте. Впрочем, есть дети, которые попадали в компании в 16-17 лет, потому что по-настоящему "горели" технологиями.

Если дети учились в ІТ-академии, в который следят за рыночными трендами и еще активно внедряют их в учебный процесс, они смогут похвастаться умением работать с только набирающими популярность инструментами. В настоящее время учебные программы, которые обновляются с учетом широкого внедрения новейших технологий в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения, — тренд в раннем ІТ-образовании. Ведь именно сейчас рынок нуждается в экспертах со знанием совершенно новых инструментов. Поэтому даже подросток, прошедший курс по машинному обучению, может заняться разработкой нейронных сетей, которые пригодятся в бизнес-сегменте.

Кроме того, трендом в ІТ-образовании для подростков сейчас становятся персонализация обучения и фокус на практике. Чтобы обеспечить каждому ученику необходимое обучение, академии договариваются о партнерствах и стажировках для подростков в ІТ-компаниях и применяют проектную модель обучения, чтобы дети понимали, как выглядит работа в ІТ-секторе изнутри.

Также детские ІТ-школы большое внимание уделяют развитию мягких навыков у детей: коммуникации, командной работе, креативности, чтобы выпускники не просто овладели техническими навыками, но и были готовы к реальной работе в коллективе и с заказчиками.

У нас много талантливых детей и квалифицированных преподавателей, но следует отметить, что уровень инвестиций и инфраструктуры еще не достиг уровня США или Европы. Отсутствие масштабной поддержки со стороны государства и частного сектора замедляет развитие будущего поколения ІТ-специалистов. В то время как Украина только начала путь к цифровизации образования (и через год после анонса расширения Дии на образовательное направление, создание новых сервисов для студентов, школьников и родителей не сделала видимого продвижения), в США уже несколько лет действуют масштабные программы по развитию STEM-образования, поддерживаемые как государством, так и частным сектором.

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