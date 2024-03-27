З одного боку, раннє знайомство з програмуванням дає дітям значні переваги. Воно розвиває логічне мислення, креативність та інші корисні навички, дає можливість дітям краще розуміти світ технологій, який їх оточує, і може допомогти їм у майбутньому побудувати успішну кар'єру в ІТ-сфері.

Підтвердженням цього є зростання кількості молодих ІТ-фахівців: за рік число українських айтівців, яким ще не виповнилося 20 років, зросло удвічі: з 1,5% до 3%. Відповідно, індустрія поступово відкриває свої двері для молодших фахівців, а роботодавці готові більш охоче наймати молодь.

З іншого боку, не можна ігнорувати й певні ризики. Не всі дитячі ІТ-школи мають однаково високий рівень викладання, а занадто інтенсивне навчання змалку може призвести до вигорання та втрати інтересу до програмування. До того ж будемо чесними: не всі діти, які навчаються програмування, стануть ІТ-фахівцями.

Проте, якщо підлітки усе ж налаштовані конкурувати за місця в компаніях, вони мусять мати дійсно хороший вишкіл і вдало обіграти свій молодий вік як конкурентну перевагу. З досвіду випускників моєї академії, які знайшли першу роботу в ІТ ще до повноліття, знаю, що визначальними для роботодавців є знання, професійні навички та готовність брати на себе відповідальність. Їх зазвичай складно отримати в шкільному віці. Втім, є діти, які потрапляли в компанії в 16-17 років, бо по-справжньому "горіли" технологіями.

Якщо діти навчалися в ІТ-академії, у який слідкують за ринковими трендами та ще й активно впроваджують їх у навчальний процес, вони зможуть похвалитися вмінням працювати з інструментами, які тільки-но набирають популярності. Наразі навчальні програми, які оновлюються з огляду на широке впровадження новітніх технологій у сфері штучного інтелекту та машинного навчання, — тренд у ранній ІТ-освіті. Бо саме зараз ринок потребує експертів зі знанням абсолютно нових інструментів. Тому навіть підліток, який пройшов курс з машинного навчання, може зайнятися розробкою нейронних мереж, що стануть у пригоді в бізнес-сегменті.

Крім того, трендом в ІТ-освіті для підлітків зараз стають персоналізація навчання та фокус на практиці. Щоб забезпечити кожному учневі необхідний вишкіл, академії домовляються про партнерства й стажування для підлітків в ІТ-компаніях та застосовують проєктну модель навчання, щоб діти розуміли, як виглядає робота в ІТ-секторі зсередини.

Також дитячі ІТ-школи велику увагу зараз приділяють розвитку м'яких навичок у дітей: комунікації, командній роботі, креативності, щоб випускники не просто оволоділи технічними навичками, а й були готовими до реальної роботи в колективі та із замовниками.

У нас є багато талановитих дітей та кваліфікованих викладачів, проте слід зауважити, що рівень інвестицій та інфраструктури ще не досяг рівня США чи Європи. Відсутність масштабної підтримки з боку держави та приватного сектору уповільнює розвиток майбутнього покоління ІТ-фахівців. Тоді як Україна тільки розпочала шлях до цифровізації освіти (і за рік після анонсу розширення Дії на освітній напрям, створення нових сервісів для студентів, школярів і батьків не зробила видимого просування), у США вже протягом кількох років діють масштабні програми з розвитку STEM-освіти, які підтримуються як державою, так і бізнесом.

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