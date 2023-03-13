От "открытого банкинга" до "открытых данных". Почему это выгодно бизнесу, банкам, клиентам

В последние несколько лет финансовое сообщество активно обсуждает внедрение в Украине концепции "открытого банкинга" (open banking). Так или иначе, эта концепция внедрена в разных уголках планеты: в большинстве стран ЕС, Великобритании, США, Канаде, Бразилии, Австралии.

С введением в августе 2022 года в действие закона №1591-IX "О платежных услугах", имплементирующего в том числе и эту концепцию, эта тема стала особенно актуальна.

Как введение "открытого банкинга" повлияет на разных стейкхолдеров: банки и платежные учреждения, потребителей и корпоративный бизнес?

Что такое "открытый банкинг"

Хотя в законе "О платежных услугах" нет определения "открытого банкинга", есть ключевые признаки, присущие ему:

Любой банк* обязан предоставлять доступ к счетам своих клиентов другому банку или специальному предоставлению платежных услуг, авторизованному в Национальном банке Украины (далее – получатель). (*Закон также предусмотрел возможность открытия счетов отдельными небанковскими учреждениями, на которых тоже будет распространяться эта обязанность). Доступ предоставляется исключительно с согласия или в соответствии с инструкциями клиентов банка. Доступ предоставляется постоянно в режиме реального времени из-за защищенных открытых интерфейсов программирования приложений (open application platforming interface, open API). Получатели используют доступ к счетам клиентов с целью предоставления услуг по инициированию платежной операции и/или предоставления сведений со счетов.

Что получат поставщики платежных услуг от "открытого банкинга"

Закон "О платежных услугах" предусматривает две специальные услуги, связанные с "открытым банкингом": инициирование платежной операции и предоставление сведений со счетов. Но это создает широкий спектр для внедрения новых сервисов:

Консолидация информации о всех банковских операциях клиента в одном приложении. При этом все банки и учреждения, открывающие счета для клиентов, будут обязаны предоставлять доступ к ним онлайн.

Изучение поведения потребителей на основании информации об их доходах и расходах и предоставлении индивидуальных рекомендаций по персональному менеджменту финансов.

Упрощение процесса проверки клиентов финансовых учреждений на основании автоматического обмена данными, усовершенствования скоринговых систем.

Соответственно, профессиональные поставщики платежных услуг будут вводить новые продукты и сервисы. Это будет стимулировать конкуренцию между участниками рынка в борьбе за доверие клиентов и, как следствие, развитие финансового рынка в Украине.

Что получат потребители

Физические лица могут консолидировать все свои счета в одном приложении в режиме реального времени. Вместо того чтобы бегать из одного приложения в другое для проверки баланса на карте или проведения платежа, это можно будет делать в одном приложении. Вероятно, на рынке будет два-три банка или прочие провайдеры этих услуг, которые предложат лучший вариант для пользователей, чем заберут себе эту "долю пирога".

Кроме того, могут улучшиться сервисы персонального менеджмента финансов, передача финансовой информации другим финансовым учреждениям для быстрого открытия счета или получения кредита.

Что получит бизнес

Казначеи международных корпораций и других бизнесов, в которых в корпоративной структуре больше одного юридического лица, постоянно ищут, как усовершенствовать контроль над денежными потоками между компаниями одной группы.

В мировой практике используются такие механизмы как "Cash pooling" и "Payment on behalf/collection of behalf" (POBO/COBO). Они позволяют оптимизировать использование средств на счетах разных юридических лиц в интересах всей группы. "Открытый банкинг" в Украине будет иметь значительный потенциал для более широкого использования таких механизмов.

Крупные компании, получающие значительные потоки средств от потребителей, смогут самостоятельно авторизироваться в НБУ как поставщики услуг по инициированию платежей, совершенствуя таким образом свое взаимодействие с клиентами.

Целесообразность тех или иных действий для каждой компании нужно отдельно анализировать, однако распространение таких практик в будущем вполне реально.

Что дальше

Согласно закону "О платежных услугах", "открытый банкинг" должен заработать в Украине с 1 августа 2025 года. Полноценное введение "открытого банкинга" в Украине займет некоторое время. Национальный банк вместе с участниками рынка уже разрабатывают подзаконную нормативно-правовую базу и единые стандарты для открытых API.

Хочется надеяться, что концепция заработает в запланированный срок, ведь открытый банкинг — лишь первый этап реформирования финансовой системы. Все чаще поднимается вопрос о том, чтобы пойти дальше и распространить принципы "открытого банкинга" на другие сферы:

"Открытые деньги" (open finance). Концепция "открытых финансов" предполагает распространение принципов безопасного обмена данных на финансовые данные, отличные от банковских: информация о небанковских кредитах, страховках, пенсионных счетах, счетах в ценных бумагах. В отличие от "открытого банкинга", ни законодательство Украины, ни законодательство ЕС пока не имеют нормативного урегулирования (хотя Комиссия ЕС планирует вскоре урегулировать эту сферу).

"Открытые данные" (open data). Это еще более широкая концепция, чем открытый банкинг и открытые финансы, когда с помощью открытых API можно будет в защищенном режиме передавать не только финансовые данные, но и любую другую информацию о клиентах: медицинские и телекоммуникационные данные, информацию о закупках в ритейле.

Конечная цель "открытых данных" – построение системы безопасной передачи данных об основных сферах жизни клиентов. По собственному согласию, они смогут максимально удобно управлять всеми своими данными, а о таких вещах, как "взять справку для получения какой-либо услуги", можно будет практически забыть, как сейчас можно почти забыть о наличных деньгах.

Конечно, на всем пути от "открытого банкинга" до "открытых данных" как регулятор, так и бизнес должны будут решать целый ряд вопросов: как защитить персональные данные, наладить систему киберзащиты, как предотвратить новые риски мошенничества и отмывание преступных средств, как придерживаться других регуляторных требований платежным учреждениям?

Все эти вопросы потребуют тщательного планирования и внедрения, ведь ошибки могут стоить очень дорого — от потери клиентов и репутации до мер воздействия от регулятора (штрафы или даже аннулирование соответствующих лицензий).

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