Ответить Беларуси можно Приднестровьем. Вот что это значит
Тарас Загородний
политолог, управляющий партнер Национальной антикризисной группы
Наивысшим пилотажем асимметричной войны было бы после ультиматума Беларуси заняться Приднестровьем.
Кстати, те, кто сильно переживает по поводу юридической рамки, хочу напомнить, что Молдова неоднократно требовала вывода российских войск, а 15 марта 2022 года резолюцией ПАСЕ эта территория была признана оккупированной Россией. Можно всегда ссылаться на эти решения.
Если и дальше будут вопросы, то можно извиниться. Так вышло. Бывает. Но нам нужно сокращать линию фронта, которая по сути – границы с Молдовой и Беларусью, и высвобождать ресурсы. Плюс дополнительная деморализация россиян. Их выбрасывают везде, а они ничего с этим не могут сделать.
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