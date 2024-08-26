Наивысшим пилотажем асимметричной войны было бы после ультиматума Беларуси заняться Приднестровьем.

Кстати, те, кто сильно переживает по поводу юридической рамки, хочу напомнить, что Молдова неоднократно требовала вывода российских войск, а 15 марта 2022 года резолюцией ПАСЕ эта территория была признана оккупированной Россией. Можно всегда ссылаться на эти решения.

Если и дальше будут вопросы, то можно извиниться. Так вышло. Бывает. Но нам нужно сокращать линию фронта, которая по сути – границы с Молдовой и Беларусью, и высвобождать ресурсы. Плюс дополнительная деморализация россиян. Их выбрасывают везде, а они ничего с этим не могут сделать.

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