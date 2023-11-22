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Перемирие в секторе Газа. Что будет дальше – три сценария

Цей матеріал також доступний українською
Перемирие в секторе Газа. Что будет дальше – три сценария

эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего
22.11.2023, 20:37

Израиль и ХАМАС достигли первого прекращения огня. Это можно назвать неким milestone в этой войне

Перемирие будет длиться четыре дня. ХАМАС отпустит 50 заложников, из которых 30 несовершеннолетних. Израиль отпустит 150 палестинских заключенных – женщин и несовершеннолетних до 19 лет. Израиль также обязался прекратить полеты разведывательных дронов на время перемирия и обмена заключенными.

Здесь есть несколько выводов:

1. Перемирием воспользуются региональные страны и США, чтобы сделать из него долгосрочное или свести интенсивность боев до минимума. Они давно пытаются это сделать, и окно перемирия дает возможность сейчас усилить давление на Израиль и лоббирование через Вашингтон и Брюссель.

2. Это срывает "табу" правительства Израиля на прекращения огня. Прецедент заложен. Это может открыть дорогу к последующим перемириям. Зависит от того, насколько успешными будут нынешние договоренности.

3. Освобождение женщин и детей – это явная попытка ХАМАС манипулировать общественным мнением и заработать политические баллы на арабской улице. Типа, их борьба вся была ради женщин и детей в израильских тюрьмах, а не ради освобождения их боевиков. Это должно как бы показывать их жертвенность ради обычных угнетенных палестинцев. На этом они будут продолжать качать ситуацию на Западном берегу в противовес Палестинской автономии.

4. Чем дольше будет длиться перемирие, тем активнее будет становиться вопрос израильского военного присутствия в северной Газе: оставаться или уходить? Поэтому если не будет найдено видение политического статус-кво Газы после войны, то Израиль будет заинтересован в том, чтобы не продлевать его и продолжать боевые действия.

5. Сейчас будет активная фаза дебатов относительно будущего Газы. Арабские страны будут продвигать "план Ливана" по созданию Палестины, прекращению огня в Газе и возвращению беженцев. Израиль будет выступать за временную оккупацию этих территорий. Европа и США будут за международное управление на этих территориях с передачей их Палестинской автономии. Ни один из планов не является идеальным. Но тут главное, за что будут биться – кто станет посредником и мейнстримщиком идей.

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Израильсектор газахамас
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