Этот сценарий достаточно рискован. За ним Украина сможет добиться как минимум не проигрыша. Не то чтобы это можно было назвать победой, но не проигрышем.

В этом сценарии самое главное для государства будет одновременно достичь двух целей. Первая – предотвратить крайнюю бедность. Почему, например, просто печать денег плохая? Потому что инфляция равномерно ударит по всем.

Кто будет иметь возможность, сделает сбережения в долларах, или еще что-то, но, например, пенсионеры, для которых пенсия является единственным источником прибыли, перейдут из ситуации бедности в ситуацию крайней бедности. То есть когда им не будет хватать денег на питание.

В то же время, инфляция будет прямо влиять на боевой дух военнослужащих. Ведь никто не будет пересматривать денежное довольствие воинов ВСУ.

Правильным шагом было бы закрытие налоговых дыр, как проблемы в самом законодательстве, так и борьба с контрабандой, с нелегальным производством табачных изделий, отмена ненужных налоговых льгот, типа льготы НДС при импорте электромобилей.

Целесообразно было несколько повысить НДС, но не настолько, чтобы это привело к оттоку торговли в серый и черный сегмент. Возможно, имело смысл сделать меньшую ставку НДС на сырые продукты.

Также подходило бы перераспределить средства между местными и центральным бюджетом, чтобы относительно более богатые города не занимались перекладыванием брусчатки вместо поддержки армии, а центральный бюджет не должен был откуда взять деньги.

У нас очень много затрат, которые не являются обязательными. То же касается и высшего образования. Университеты финансируются так же, как и 20 лет назад, при том, что у них в два раза меньше студентов, а вуз имеет множество помещений, которые нужно отапливать и преподавателей, которым нужно платить зарплату.

Поэтому, чтобы прожить по этому сценарию, нужно делать очень много работы в государственной политике. Искать, какие "гуси" еще не общипаны, и которых можно общипать без большого крика.

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