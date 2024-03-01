План Б: что делать, если международная помощь все же станет меньше
Этот сценарий достаточно рискован. За ним Украина сможет добиться как минимум не проигрыша. Не то чтобы это можно было назвать победой, но не проигрышем.
В этом сценарии самое главное для государства будет одновременно достичь двух целей. Первая – предотвратить крайнюю бедность. Почему, например, просто печать денег плохая? Потому что инфляция равномерно ударит по всем.
Кто будет иметь возможность, сделает сбережения в долларах, или еще что-то, но, например, пенсионеры, для которых пенсия является единственным источником прибыли, перейдут из ситуации бедности в ситуацию крайней бедности. То есть когда им не будет хватать денег на питание.
В то же время, инфляция будет прямо влиять на боевой дух военнослужащих. Ведь никто не будет пересматривать денежное довольствие воинов ВСУ.
Правильным шагом было бы закрытие налоговых дыр, как проблемы в самом законодательстве, так и борьба с контрабандой, с нелегальным производством табачных изделий, отмена ненужных налоговых льгот, типа льготы НДС при импорте электромобилей.
Целесообразно было несколько повысить НДС, но не настолько, чтобы это привело к оттоку торговли в серый и черный сегмент. Возможно, имело смысл сделать меньшую ставку НДС на сырые продукты.
Также подходило бы перераспределить средства между местными и центральным бюджетом, чтобы относительно более богатые города не занимались перекладыванием брусчатки вместо поддержки армии, а центральный бюджет не должен был откуда взять деньги.
У нас очень много затрат, которые не являются обязательными. То же касается и высшего образования. Университеты финансируются так же, как и 20 лет назад, при том, что у них в два раза меньше студентов, а вуз имеет множество помещений, которые нужно отапливать и преподавателей, которым нужно платить зарплату.
Поэтому, чтобы прожить по этому сценарию, нужно делать очень много работы в государственной политике. Искать, какие "гуси" еще не общипаны, и которых можно общипать без большого крика.