Эрдоган заявил, что Крым нужно вернуть Украине. Что в очередной раз напоминает, насколько Турция пытается играть на всех шахматных досках одновременно

Это раздражает примерно всех, кроме его самого и его единомышленников.

Итак. Почему Эрдоган одновременно хочет вступить в БРИКС и поддерживает возвращение Крыма?

Первое – тот же тюркский мир. Эрдоган регулярно подчеркивает приоритет защиты крымских татар, имеющих тюркские корни. Турция долгое время поддерживает эту общину и выступает против нарушений их прав на оккупированной территории.

Приблизительно по той же причине у Турции сложная динамика отношений с Китаем. Из-за уйгуров. И фактор влияния на тюркские общины и народы в других странах рассматривается как инструмент влияния на политику этих стран, даже если это такие гиганты, как Китай и Россия.

Второе – фактор территориальной целостности. Турция, как и другие страны, в которых не до конца решены территориальные споры или существуют сепаратистские движения, всегда будет поддерживать легитимную территориальную целостность других государств. Единственным исключением из этого правила была независимость Косово и Северного Кипра, но это – в первую очередь – религиозный фактор.

Третье – фактор Черного моря и региональной политики. Стратегически в интересах Турции сохранение адекватного баланса и безопасности в Черном море. Контроль России над Крымом создает дисбаланс в сторону последней и вызовы для Анкары, стремящейся усилить свое влияние на Черном море, обеспечить спокойную торговлю в регионе и не создавать угроз для своих стратегических проливов в Мраморном море. Поэтому украинский Крым — гораздо более привлекательный сценарий.

Эрдоган пытается сохранять баланс в отношениях с Россией и Украиной, что важно для его региональной политики. Несмотря на стратегические проекты с Москвой в энергетике и нескольких отраслях, Турция продолжает укреплять связи с Украиной, особенно в военной и экономической сферах.

Четвертое – балансирование между Западом и Востоком. Выступая за возвращение Крыма в Украину, Эрдоган посылает сигнал НАТО и западным партнерам о своей поддержке международного права. Это в очередной раз напоминает: "Да, мы, конечно, специфический член НАТО, но мы член НАТО, мы просто хотим защищать в первую очередь свои интересы".

Пятое – Эрдоган хочет утвердить Турцию как логистический и геополитический суперхаб. Именно поэтому он ведет свою страну – члена НАТО в БРИКС. БРИКС не следует рассматривать как какой-то "союз". Между его членами слишком много противоречий, их всех объединяет только приемлемые (партнерские или нейтральные) отношения с Россией. Но как дипломатическая площадка БРИКС рассматриваться вполне может.

Турция стремится получить максимум политических и экономических инструментов, сохраняя контакты со всеми участниками регаты. И ради этого сделать заявление по Крыму – нормальная цена. Тем более что для России Турция сейчас слишком важна, чтобы как-то протестовать.

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