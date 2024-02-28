В 2023 году количество сделок выросло в 1,7 раза по сравнению с предыдущим годом, по результатам исследования от Опендатабот

Для объективности, увеличение количества сделок купли-продажи жилья в 2023 году выглядит значительным прогрессом на фоне критического 2022 года. Если сравнивать с 2021 годом, объемы покупок все равно меньше в 1,6 раза.

В этом контексте также важно отметить, что украинские покупатели в 2023 году проявляли больший интерес к земельным участкам, чем к жилью. Приобретение земли превысило количество купленных квартир и домов в 1,3 раза из-за открытого рынка сельскохозяйственных участков для частных лиц. Некоторые эксперты прогнозировали возможность заработать по 100%-500% и даже больше через несколько лет. Однако, учитывая показатели капитальных инвестиций в экономику, можно предположить, что аграрный бизнес также не будет очень спешить покупать земли. Поэтому очень возможно, что часть инвесторов со среднесрочным горизонтом вложений на самом деле получат меньшие выгоды по сравнению с инвестициями в квартиры.

Причины повышенного желания людей приобрести жилье следует рассматривать в контексте ряда факторов. Во-первых, стабилизация экономической ситуации в стране после напряженного первого года войны. Гривня продолжает быть стабильной, Украина получает макрофинансовую помощь и выполняет все обязательства.

Во-вторых, поддержка государственных программ, в частности программы "єОселя", которая способствует удешевлению ипотечных кредитов для приобретения жилья. Так, по данным Минэкономики, программа "єОселя" уже предоставила более 10 миллиардов гривень кредитов на приобретение недвижимости участникам. Только в 2023 году украинцы приобрели около 11 000 квартир и домов в ипотеку.

В 2022-м и даже 2023-м многие эксперты прогнозировали настоящий кризис на рынке недвижимости Украины. Сейчас в Украине трудно найти предпосылки для такой ситуации.

В целом кризисы на рынках недвижимости обычно достаточно типичны по своим драйверам и сценариям. В 2008 году в США возник крупный кризис на рынке недвижимости. Ее причиной явился рост количества неплатежеспособных ипотек, что привело к коллапсу национального рынка недвижимости и мировой финансовой системы. Следствием этого было значительное снижение цен на жилье, массовые потери имущества для многих собственников, а также серьезные экономические и социальные последствия.

В противовес США сейчас в Украине нет большой доли закредитованных покупателей, а рынок находится на этапе удовлетворения реального спроса на жилье, а не инвестиционных спекуляций. Поэтому его динамика гораздо более функциональна и прогнозируема.

Испания же в 2007-2008 годах стала свидетелем чрезмерной застройки и быстрого роста цен на недвижимость, что привело к спаду рынка. Этот кризис привел к массовому уменьшению спроса на недвижимость, незавершенным строительным проектам, а также к большому количеству собственников, потерявших свои имущественные активы из-за стоимости их недвижимости.

Здесь уже можно найти некоторые параллели с Украиной. Однако стоит отметить, что как покупатели, так и девелоперы понимают ситуацию, а потому реакции гораздо легче предсказать. В 2022 и 2023 годах участники рынка, благодаря прозрачной коммуникации, смогли удержать ситуации и увидели возобновление спроса со стороны покупателей. В то же время девелоперы стараются и дальше проводить работы, не останавливаясь и постепенно достраивая очереди. Такое поведение забирает главный элемент развития для подобных кризисов – неожиданность и отсутствие понимания ситуации со стороны участников.

В итоге состояние рынка недвижимости в Украине в 2023 году свидетельствует об устойчивом спросе на жилье и землю, что отражает определенную стабильность в экономике страны. Программы государственной поддержки вместе с растущим интересом инвесторов создают благоприятные условия для развития рынка недвижимости, но необходимо продолжать мониторить ситуацию и реагировать на возможные риски с учетом международного опыта и лучших практик.

Прогнозируя развитие ситуации на рынке недвижимости в 2024 году, можно ожидать дальнейшего роста как цен, так и спроса на жилье. Сохранение положительных тенденций во внешней и внутренней среде страны вместе с поощрительными программами государства может увеличить интерес к недвижимости и поддержать рост рынка.

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