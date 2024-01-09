Промах ли это управленческих решений? Какой объем "остатков" следует считать допустимым? Можно ли этого избежать?

Как и у большинства распорядителей государственных средств, в годовом бюджете Минобороны определенные "остатки" в конце года возникают обязательно, и это закономерно. Почему? Во-первых, потому что это четко распределенный оборонный бюджет, каждый сегмент которого имеет свой механизм расходов.

Наши приоритеты: персонал, обеспечение армии всем необходимым и эксплуатационные расходы. Для того чтобы каждая гривна налогоплательщиков была использована с максимальной пользой, существует четкая система финансового контроля, соблюдение которой принципиально. В этом контексте, например, оплата за тыловые закупки производится только после фактических поставок.

Это означает, что Минобороны платит за горюче-смазочные материалы, продукты питания и вещевое имущество только после того, как вся продукция была доставлена в воинские части и прошла соответствующую проверку качества и документации, как этого требует финансовый контроль.

Поэтому, к примеру, за поставки в последние дни 2023 года оплата осуществится в 2024 году. Важно, что на 31 декабря 2023 года Минобороны законтрактовало 100% средств, выделенных на тыл, но не по всем контрактам произошла непосредственная оплата.

Во-вторых, поставки могут вызвать вопросы и побуждать проверки или они могут задерживаться по объективным причинам. К примеру, в одном из контрактов сроки поставки импортных комплектующих существенно затянулись из-за блокирования на польской границе. Другой случай связан с нападением государства-террориста на одно из производств поставщика. Это привело к остановке технологического процесса и задержке в поставках продукции в воинские части. Конечно, проверки можно и нужно ускорять, вопрос с задержками – решать, но свести вероятность этих проблем к нулю невозможно.

В 2023 году для тылового обеспечения Вооруженных сил Минобороны было заложено 97,1 миллиарда гривен. В конце прошлого года Минобороны вернуло в государственный бюджет 4,1 миллиарда гривен. Это 4% от бюджета на тыловое обеспечение.

Для сравнения в 2022 году зарегистрированная кредиторская задолженность по тыловому направлению составила 9% средств выделенных на тыл. Из возвращенной в бюджет суммы (4,1 миллиарда гривен) почти 2 миллиарда – это поставки товаров, которые произошли в последние дни 2023 года. Эта продукция уже на складах, но процесс оплаты не состоялся из-за проверки документов. Финальные поставки имущества на оставшуюся сумму состоятся в первой половине января. За имущество, поставленное в 2023 году, но не оплаченное, Минобороны заплатит из оборонного бюджета 2024 года.

Как оценить эти характеристики?

Для оценки амплитуды отклонений существует устоявшийся критерий, который используют МВФ, Всемирный банк, Еврокомиссия и правительства многих стран НАТО. Он является частью стандартизированной оценки государственных расходов и финансовой подотчетности (PEFA), периодически проводимой в десятках стран мира.

Этот критерий (и первый показатель оценивания) – это процент отклонения фактических расходов от утвержденного бюджета и его лучший уровень – колебания в пределах 95% и 105%. То есть если фактические расходы меньше или больше запланированных на 5% – это нормальная, и по сути здоровая ситуация. Мы можем использовать этот критерий как примерный ориентир. В Украине в оборонный бюджет в течение года вносились существенные изменения, вызванные шоковыми военными обстоятельствами, поэтому имеет смысл сравнивать выполнение с уточненным, увеличенным бюджетом.

Следовательно, в этом отчетном году Минобороны вышло на отклонение в 4%. Да, эти четыре процента Минобороны – это миллиарды, потому что война увеличила наши оборонные расходы до огромных, в масштабах украинского бюджета, размеров. Но ни одна копейка из этих миллиардов не сгорела. Эти средства вернулись в доходную часть бюджета, который и так составлен с приоритетным учетом потребностей Сил обороны. Более того, все расходы были произведены согласованно и планово.

Эффективное управление ресурсами в военное время – это баланс между пониманием потребностей и соблюдением строгой финансовой дисциплины. Возврат средств в бюджет, заложенный с учетом приоритетных потребностей обороны, является составной частью этой стратегии. Хотя "потратить деньги в ноль" в сфере тыловых закупок не всегда возможно, борьба с бюрократией и анализ рисков играют ключевую роль.

Ценно также внимание общественного сектора к вопросам эффективности использования государственных средств: такой диалог способствует укреплению доверия между правительством и обществом. Это доверие строится на открытости, прозрачности и готовности власти слышать вопросы, реагировать и давать честные и понятные ответы.

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