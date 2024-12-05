В этом году Нобелевскую премию получили экономисты Дарон Ведьмоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон за исследование влияния институтов на благосостояние наций. Это исследование легло в основу книги-бестселлера "Почему нации приходят в упадок", впервые изданной еще в 2013 году. Тема влияния социальных институтов на процветание важна и интересна. С тем, что инклюзивные политические и экономические системы и верховенство права это хорошо, а противоположное плохо, трудно спорить.

Впрочем, актуален ли вопрос процветания или упадка отдельных наций в 2024 году? Возможно, сейчас более важная тема — почему приходит в упадок мир. Исследование нобелевских лауреатов затрагивает чувствительную социальную и культурную тему — колонизацию. В заявлении Нобелевского комитета говорится, что колонизация значительно изменила институты во многих обществах. В некоторых странах эти изменения заложили основу для процветания, как в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. В других колониальное наследие повлекло за собой эксплуатацию, упадок и неравенство.

Но можно ли говорить об "успешности" колонизации, когда современные глобальные проблемы – войны, экономическое неравенство, климатический кризис – во многом являются последствиями той же империалистической политики? Почему мы обсуждаем успех или провал отдельных наций, игнорируя упадок ключевых мировых систем?

Мир – это не набор изолированных государств, а сложная система взаимосвязанных элементов. Одна из самых больших проблем экономической теории и политики — упрощенный, механистический взгляд на процессы и явления, не учитывающий эту динамическую взаимосвязанность. "Мир состоит из кругов, а мы мыслим прямыми линиями", – говорил один из основателей системного мышления Питер Сенге.

С 50-х годов прошлого века на стыке естественных, социальных и прикладных наук начала формироваться и стремительно развиваться теория систем как междисциплинарная область знаний. Она изучает системы как сети взаимосвязанных частей, образующих единое целое. Через эту призму общественные явления все чаще анализируют социологи и экологи. Даже единичные экономисты признают, что экономика является комплексной адаптивной системой.

Физик и эколог Дэвид Корович в 2018 году обнародовал аналитическую статью "За пределами устойчивости: глобальный системный риск, системные сбои и общественное реагирование", где отметил, что во взаимосвязанной глобальной системе шоки и потрясения могут распространяться через цепи поставок, финансовые системы, медиа человеческие движения. Он также подчеркнул динамику, увеличивающую вероятность широкомасштабного системного краха.

И кажется, последние несколько лет мы именно это и наблюдаем. Системы безопасности оказались неэффективными, экономические системы испытывают постоянные кризисы, а политические системы страдают от популизма и потери доверия.

Взгляд из Украины добавляет еще одно наблюдение — цинизм и лицемерие так называемых развитых государств, хвастающихся своими институтами. Европейский Союз, декларирующий ценности демократии, равенства, верховенства права, продолжает скрыто импортировать российскую нефть в обход собственных санкций и открыто импортировать российский газ, тем самым поддерживая экономику страны-агрессора.

Лицемерие проявляется в отношении стран, которые никогда не колонизировали других. К Украине относятся как к разменной карте или буферной зоне между Западом и Россией. Мексику считают проблемной страной-наркокартелем. Интересный факт — пять лет назад руководство Мексики обратилось в Испанию за прощениями за колонизацию. Испанские власти не сделали этого до сих пор, утверждая, что это "далекая история".

Судя по отношению Нобелевского комитета, в порабощении и эксплуатации других народов действительно нет ничего плохого. Это может в конечном итоге привести к инклюзивным институтам (с чем коренное население США вряд ли согласится).

У Украины другая история, чем у колонизированного Юга. Наш давний имперский притеснитель — Россия, которую западные демократии якобы осуждают за нынешнюю агрессию. Впрочем, свою ответственность за развитие событий признавать не хотят. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель издала мемуары, где могла бы извиниться за то, что вместо поддержки Украины предпочла проект "Северный поток. Но нет. Она, как и многие другие западные лидеры, оправдывает свой курс через прагматический подход, известный как Realpolitik.

Призма теории систем показывает, что Realpolitik и устойчивое развитие мира несовместимы. Институции одних стран оказывают влияние на другие. Так называемые развитые страны должны признать свою ответственность даже за давние события, ставшие катализатором современных проблем. Во взаимосвязанном мире все имеет последствия, которые могут возвращаться к источнику через системные обратные связи. Война России против Украины – это не только вопрос безопасности Европы, но и дефицит зерна в Африке. Цепные реакции не ограничиваются одним регионом — они усиливают глобальные проблемы, такие как бедность, конфликты и даже миграционные кризисы, которые в конечном счете влияют и на западные государства.

Мировые институты, якобы созданные для борьбы с бедностью и неравенством, на самом деле больше озабочены сохранением глобальной иерархии государств. Дэн Зигель, еще один апологет системного мышления, метко заметил: когда одна часть системы начинает считать себя целым, это напоминает рак – разрушительный процесс, угрожающий всей системе. Только глобальное изменение парадигмы — переход от Realpolitik, основанной на краткосрочных выгодах, к сотрудничеству и осознанию взаимной ответственности — может дать шанс на исцеление мира.

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net