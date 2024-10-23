Мне кажется, этот график хорошо раскрывает пару причин, почему ЕС десятилетиями отстает от США в росте.

1) Во время рецессий безработица в США резко растет, а в ЕС значительно меньше. Казалось бы это хорошо? Нет, потому что рецессии – это как раз важная фаза "творческого разрушения" в экономике, по Шумпетеру.

Это возможность очиститься от неэффективных бизнесов и рабочих мест и направить ресурсы более продуктивно, что и ведет к росту. Это о гибкости и адаптивности экономики.

И здесь очень контрастной и показательной была экономическая политика времен ковидного кризиса. США сосредоточились на социалке – прямые выплаты для всех ниже определенного уровня дохода, и выплаты по безработице – "увольняйте, правительство поддержит людей". ЕС, в свою очередь, сосредоточился на поддержке бизнеса и сохранении рабочих мест – "правительство даст вам деньги, чтобы вы не увольняли людей".

В 2022-м началось вторжение РФ в Украину, поэтому трудно выделить чистый эффект на более длинном горизонте, но ководный спад в США таки был меньше и восстановление было бодрее.

2) Безработица в США тяготеет к уровню в 4%. Это как раз textbook уровень естественной безработицы, то есть состояния равновесной полной занятости в экономике, которым его видели Фридман с Фелпсом (и за что получили свою Нобелевку).

В ЕС последние два десятилетия уровень безработицы тяготел до 8%, и только в последние годы начал двигаться по направлению к 6%. Высшая естественная безработица – меньшая производительность на душу населения.

Здесь, конечно, много упрощений и обобщений, но, в целом, европейский (относительный) социализм имеет свою цену в более медленном росте из-за меньшей гибкости и производительности.

Конечно, "тупой" рост ВВП не может быть целью экономической политики. Основная цель – благосостояние граждан. Но в остро конкурентном глобальном мире длительный низкий рост означает, что благосостояние настоящего поколения удерживается в определенной степени за счет благосостояния, а возможно и элементарной физической безопасности будущих поколений.

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