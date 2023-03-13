Почему НАБУ вручает подозрения тем, кто работал на страну, а не беглецам-коррупционерам

Действующая украинская антикоррупционная вертикаль сознательно идет по пути, который приведет к увеличению коррупции в Украине, а не ее уменьшению.

В этот раз под кулак НАБУ и САП попали экс-председатель НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, экс-министр инфраструктуры Андрей Пивоварский и экс-директор ГП "Международный аэропорт Борисполь" и авиакомпании "Международные авиалинии Украины" Евгений Дыхне. Эти топ-чиновники стали показательным примером, как в Украине можно проводить реальные реформы.

Их дела разделили общество. Защитники НАБУ, как правило, руководствуются бронебойным аргументом – закон один для всех. И даже малейшее нарушение со стороны человека, которому поручили проводить реформы, должно быть наказано. Но этот аргумент становится искусственным, когда сталкивается с украинской реальностью, потому что в случаях других чиновников дела до суда не доходят.

Закон "один для всех"

Дело Андрея Коболева (получил подозрение от НАБУ и САП за премию почти в $10 млн).

В 2017 году НАК "Нафтогаз Украины" победила российский Газпром в Стокгольмском арбитраже, профит Украины от этого составил $4,9 млрд (с учетом процентов).

Если 1% премии является нарушением постановления Кабинета министров Украины №859 от 19 мая 1999 года, о чем утверждает следствие, то почему НАБУ не инициирует уголовные дела против, например, Олега Дубины – главы Нафтогаза в 2007-2010 годах. Он также получил 1% от прибыли Нафтогаза за 2009 год, и постановление №859 уже действовало. Фактически это была "благодарность" со стороны тогдашнего премьера Юлии Тимошенко за подписание невыгодных договоров с российским газовым монополистом – Газпромом.

Согласно выводам следствия, при инициировании себе премии Коболев сознательно нарушил требования подпункта 3 пункта 1 постановления Кабинета министров Украины от 19.05.1999 г. № 859 "Об условиях и размерах оплаты труда руководителей предприятий, основанных на государственной, коммунальной собственности, и объединений государственных предприятий".

Подписание убыточного для государства контракта и получение 1% премии за это только руководителем – ситуация, которую НАБУ считает приемлемой. А выиграть в международном суде дело против Газпрома и вернуть переплату за газ государству, получив из него 1% премии на всю команду – нет.

Дело Андрея Пивоварского (получил подозрение от НАБУ за злоупотребление властью).

Следствие считает, что экс-министр подписал приказ, разрешивший частным компаниям взимать корабельный сбор в морском порту "Южный" вместе с ГП "Администрация морских портов Украины" в пропорции 50:50. А по закону взыскание такого сбора является исключительной прерогативой государственного предприятия как пользователя акваторией порта, принадлежащего государству. Как следствие — из-за этого государство не дополучило более $30 млн.

Если по разделению сборов между государством и крупнейшим частным стивидорным оператором в Украине — ТИС — можно дискутировать, то положительное влияние от реформы портовой отрасли, которую провел Пивоварский, несомненно. Криминалитет лишили доступа к портам и денежным потокам. За это его представители регулярно передавали экс-министру поздравления в виде сожженных автомобилей и физических угроз.

Конечно, дела Коболева и Пивоварского разные, но в итоге выходит так – кто на стороне "схематоза" и откровенного криминала – до суда не дойдет. А кто изменял правила игры для всеобщего благосостояния государства и украинцев, уже отбиваются от обвинений.

Дело Евгения Дыхне — (получил наказание в виде лишения свободы на пять лет за действия, якобы приведшие к ущербу государства более чем на 16,5 млн грн).

По словам НАБУ, аэропорт "Борисполь" в течение 2014-2019 годов вместо Фонда госимущества сдавал в аренду помещения аэропорта и делал это по заниженной стоимости.

Предположим, что подписание предварительных договоров аренды — это нанесение ущерба государству, потому что по полноценным договорам платят больше. Почему в таком случае до сих пор не наказаны люди, которые затягивали оформление договоров аренды или годами их не подписывали. Это же гораздо больший ущерб и преступная халатность. Выходит так, что законный ущерб уважается больше, чем принесенная прибыль.

Три вещи, объединяющие Коболева, Пивоварского и Дыхне

Первая – каждый из них в своей области изменял правила игры. При этом не все всегда было в рамках буквы закона, потому что украинское законодательство многое тянет из советского регулирования и обычно не стимулирует изменения. Хотя стратегически это были верные и выигрышные решения.

Вторая — они выводили из убытков вверенный им актив, лишая кого-то теневого заработка.

Третья – после увольнения, они остались в Украине. Это объясняет их мотивацию делать первые две вещи.

Именно третий пункт привел к вручению подозрений от НАБУ и САП. Выехали бы за границу, избежали бы этого.

Например, один из крупнейших участников аграрного рынка Украины — компания ГПЗКУ — планово работает в убыток уже более 10 лет. Из 15 ее руководителей практически все заканчивали год в минус и не стремились изменить порядок вещей.

Были единичные исключения: Валерий Томиленко и Саймон Черняховский. Но это не изменяло классическую траекторию управления компанией: назначение на должность, вывод средств в офшоры, выезд за границу. Суммарный ущерб, нанесенный государством от таких деяний – около $1 млрд. НАБУ уже более семи лет расследует эти дела, но ни одного из руководителей и организаторов схем в ГПЗКУ не привлекли к ответственности.

НАБУ и САП не могут заниматься всеми коррупционерами

У украинской антикоррупционной системы ограничена пропускная способность – около 200 подозрений в год. Если исключить из них ритуальные дела, вроде подозрений депутатам за проживание в гостинице "Киев" и получение судьями взяток в $300, наберется не более двух десятков серьезных дел в год.

В этом случае критически важным становится выбор приоритетов антикоррупционными органами Украины. Поскольку на его основе они принимают решения, против кого начать расследование.

Вышеупомянутые дела НАБУ дают сигнал госслужащим, что рецепт успеха прост:

ничего не подписывать лично и не брать ни за что ответственность;

противоречить духу закона и экономической целесообразности, но при этом четко соблюдать букву закона;

зарабатывать с убытков, а не прибылей;

если что-то пошло не так, уехать за границу и забыть об Украине, потому что существуют сроки исковой давности.

Именно поэтому уже в 2023 году значительная часть команды экс-президента Украины Виктора Януковича, нагло разграбившая страну более чем на $30 млрд, избежит наказания, потому что по тяжким преступлениям их нельзя будет привлечь к ответственности. Чем не пример для подражания, особенно на фоне ситуации с Коболевым, Пивоварским и Дыхне.

Избранные НАБУ приоритеты стимулируют коррупцию в Украине, а не уменьшают ее. Ибо при очищении отрасли от схем можно получить тюремный срок. А за заработок с убытков через офшоры – нет.

Такое положение дел убирает конкуренцию коррупционерам и облегчает им приход к управлению государственными активами и ведомствами. А реформаторы будут держаться подальше от всего, где присутствует государство.

Ситуация сложная. Как все исправить

Простых решений уже не осталось, и не стоит ожидать скорых перемен. Привлекательность или даже любой смысл идти на государственную службу ради реформ окончательно сведены к нулю.

С чего следует начать, так это с уважения. Потому что добиться результата в государственном секторе в разы сложнее, чем в частной компании. Ибо все в нынешнем госрегулировании имеет своего бенефициара и даже малые изменения наталкиваются на серьезное сопротивление. Ибо после успешной работы в госсекторе человека ждет не бизнес-аналог премии "Оскар", а уголовное дело и стресс для семьи. И это следует понимать.

Более того без культивирования уважения ко времени, усилиям людей, посвятивших часть жизни служению государству и принесению пользы обществу, двигаться дальше невозможно.

Именно поэтому прошу считать эту статью моим малым вкладом в восстановление доверия общества к реформаторам и стимулирование последних идти на государственную службу и предприятия. Ибо окно возможностей для смены страны рано или поздно снова откроется. И нужно к этому моменту подойти подготовленными и с учетом всех предыдущих ошибок.

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