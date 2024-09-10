И самое главное из них – осталась ли у депутатов большинства и групп вокруг него хотя бы крошка самоуважения? Или они безвозвратно потеряли ее где-то по дороге между Грушевского и Банковой? Традиция безрассудного нажатия кнопок длится уже 5 лет.

Пожалуй, в нормальных условиях следовало бы ограничиться критикой именно парламентского большинства. Ведь, в конце концов, она несет ответственность за работу правительства, за компетентность и добродетель тех людей, которые становятся министрами, за то, как формируется и внедряется государственная политика в каждой сфере ответственности того или иного министра. Но когда большинство не хочет, должна включаться оппозиция и подталкивать к соблюдению процедур.

Конечно, речь не только о формальных отчетах министров по результатам работы. Действенная оппозиция должна формировать теневое правительство, в котором ответственны за каждую сферу государственной политики. Таким образом, она может ежедневно контролировать работу власти. Например, Риши Сунак в считанные дни после проигрыша консерваторов на выборах сформировал "теневой кабинет". До выборов такое "теневое" правительство, находясь в оппозиции, имели лейбористы.